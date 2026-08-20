Acciones de Walmart caen más de un 9% tras reportar su menor crecimiento de ventas en EE.UU. en más de seis años

Las acciones de Walmart cayeron 9,15% este jueves, hasta ubicarse en US$ 103,84, una baja de US$ 10,46 en la jornada, después de que la compañía reportara su menor crecimiento de ventas comparables en Estados Unidos en más de seis años.

Las ventas comparables de Walmart U.S. subieron 2,6% en el trimestre terminado el 31 de julio, muy por debajo del 4,1% del trimestre anterior.

Según el propio comunicado de resultados de la compañía, el único trimestre con un avance más bajo desde entonces fue el cuarto trimestre del año fiscal 2020, cerrado el 31 de enero de 2020, cuando las ventas comparables en EE.UU. crecieron apenas 1,9%.

Walmart es el mayor minorista de Estados Unidos, con ventas anuales que superan los US$ 700.000 millones.

Conflicto en Medio Oriente ha impactado el bolsillo de los consumidores

La caída se produce en momentos en que los mayores precios de los combustibles, provocados por la guerra de Estados Unidos con Irán, han presionado el gasto de los consumidores.

Walmart también advirtió que este año enfrentará un costo adicional de US$ 2.000 millones en combustible para su propia flota de camiones, por sobre lo contemplado en su proyección original, debido al alza del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

La compañía informó que destinará parte de una devolución de aranceles recibida durante el trimestre a financiar rebajas de precios, en momentos en que los hogares estadounidenses se muestran más cautelosos con su gasto.

Pese a la desaceleración, el presidente ejecutivo de Walmart, John Furner, sostuvo que el segundo trimestre fue un buen período para la compañía: “Este fue un buen trimestre para Walmart, y muestra una vez más que nuestra estrategia está funcionando“.

La empresa explicó que parte del freno en las ventas comparables se explica por un impacto de 125 puntos base derivado de la nueva regulación de precios justos para medicamentos, vigente desde enero, que afectó a la categoría de salud y bienestar.

Asimismo, John David Rainey, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Walmart, destacó la presión que hay en los consumidores por el alza de los combustibles.

“No hay duda, y esto en cierto modo confirma lo evidente, de que hay una presión incremental sobre el consumidor en relación al comienzo del año, por los mayores precios de la gasolina”, afirmó.

Ingresos totales de US$ 187.900 millones, un alza de 5,9%

A nivel consolidado, los ingresos totales de Walmart alcanzaron los US$ 187.900 millones, un alza de 5,9% respecto al año anterior, equivalente a 5,1% en moneda constante.

El comercio electrónico global creció 23% y el negocio de publicidad digital avanzó 38% a nivel mundial. La utilidad operativa reportada aumentó 28,8%, hasta US$ 9.400 millones, impulsada en parte por la devolución de aranceles recibida en el período.

La compañía elevó su proyección de crecimiento de ventas para el año fiscal 2027 a un rango de entre 4,0% y 5,0% en moneda constante, desde el 3,5% a 4,5% anterior, y ajustó al alza su meta de utilidad operativa ajustada, a un rango de entre 7,0% y 8,5%.

El resultado de Walmart es seguido de cerca como un termómetro del gasto de los hogares estadounidenses, dado que la compañía es el mayor minorista del país y buena parte de sus ventas provienen de productos de primera necesidad.