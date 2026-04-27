De 44 a 42 horas sin rebaja de sueldo: Los detalles de la segunda etapa de reducción de la jornada laboral

Esta semana entró en vigencia la segunda etapa de la reducción de la jornada laboral, con lo que la jornada laboral bajó de 44 a 42 horas, en línea con el calendario establecido por la administración de Gabriel Boric, que impulsó la Ley de 40 horas.

La Dirección del Trabajo entregó algunos lineamientos para la implementación de la reducción de la jornada, la que debe ser pactada entre el empleador y el trabajador.

En el caso de no llegar a un acuerdo, para quienes trabajen cinco días corresponde una reducción de una hora al final de la jornada en dos días de la semana. Mientras que para quienes trabajen seis días, se les bajarán 50 minutos en dos días de la semana y 20 minutos un tercer día.

Asimismo, la Ley de 40 Horas no modifica las horas extras e incorpora una norma que prohíbe reducir el sueldo debido a la disminución de la jornada laboral.

De no cumplir con estos puntos, las empresas pueden enfrentarse a multas por parte de la Dirección del Trabajo.

Si bien la reducción de la jornada laboral con la ley de 40 horas está pensada para trabajadores regidos por el Código del Trabajo. Excluye a funcionarios públicos sujetos a estatutos especiales y a quienes emiten boletas de honorarios, por lo que mantendrán una jornada laboral de 44 horas.

La reducción de la jornada dos horas genera mayores presiones sobre los costos laborales que ya han ido subiendo el último tiempo, con medidas como el alza en las cotizaciones por la reforma previsional y, según el Banco Central, el alza del salario mínimo.

Según el Banco Central, el alza del salario mínimo y la reducción de la jornada generó una caída de 5,6% en el empleo en empresas con más trabajadores afectos al salario mínimo, en relación a empresas más grandes y con sueldos más altos.

Con la jornada laboral establecida en 42 horas, solo falta una última disminución para alcanzar las 40 horas, lo que ocurrirá en abril de 2028.