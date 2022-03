(CNN) – El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó este domingo que está listo para negociar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero advirtió que si falla cualquier intento de negociación, podría significar que la lucha entre los dos países conduciría a “una tercera guerra mundial”.

“Estoy listo para negociar con él. Lo he estado durante los últimos dos años. Y creo que sin negociaciones, no podemos poner fin a esta guerra”, dijo Zelensky a Fareed Zakaria de CNN en una entrevista exclusiva el domingo por la mañana.

“Si solo hay un 1% de posibilidades de que detengamos esta guerra, creo que debemos aprovechar esta oportunidad. Necesitamos hacer eso. Puedo contarles sobre el resultado de estas negociaciones; en cualquier caso, estamos perdiendo personas a diario, personas inocentes sobre el terreno”, dijo.

Y agregó, “las fuerzas rusas han venido a exterminarnos, a matarnos. Y podemos demostrar que la dignidad de nuestro pueblo y nuestro ejército que somos capaces de dar un golpe poderoso, somos capaces de devolver el golpe. Pero, lamentablemente, nuestra dignidad no va a preservar las vidas”.

“Entonces, creo que tenemos que usar cualquier formato, cualquier oportunidad para tener la posibilidad de negociar, la posibilidad de hablar con Putin. Pero si estos intentos fallan, eso significaría que esta es una tercera guerra mundial”, sentenció el mandatario ucraniano.

