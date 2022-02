(CNN) – El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que discutió los eventos de las últimas horas con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

En un tuit publicado el lunes, luego del discurso televisado del presidente ruso, Vladimir Putin, Zelensky también dijo que comenzó una reunión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania.

“Discutimos los hechos de las últimas horas con @POTUS (Twitter del presidente Biden). Damos inicio a la reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. También está prevista una conversación con @BorisJohnson“, tuiteó Zelensky .

Lee también: Putin reconoce la independencia de Lugansk y Donetsk en el marco del conflicto con Ucrania

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, también señaló que Biden habló con Zelensky esta tarde. Un funcionario dijo que hablaron durante unos 35 minutos.

Entre los principales antecedentes, está el accionar el pasado lunes del presidente ruso, Vladimir Putin, quien firmó decretos que reconocen dos regiones separatistas en Ucrania en una ceremonia transmitida por la televisión estatal.

Discussed the events of the last hours with @POTUS. We begin the meeting of the National Security and Defense Council. A conversation with @BorisJohnson is also planned.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022