Xi y Modi hablan de amistad en un mundo “caótico” ante el impacto de los aranceles de Trump

El mandatario chino fue enfático en señalar que a ambas naciones les conviene mantenerse como aliados y no como rivales, como "buenos vecinos con lazos amistosos". Sobre todo frente a un escenario donde India parece alejarse de las relaciones que había formado Estados Unidos con ellos.

(CNN) – El líder chino Xi Jinping le dijo a Narendra Modi de la India que la “elección correcta” es que sus países sean amigos mientras ambos se reunían en China por primera vez en siete años, un nuevo hito en un acercamiento naciente entre las naciones más pobladas del mundo acelerado por fricciones compartidas con Estados Unidos.

La muy esperada reunión de Xi y Modi el domingo, en el marco de una cumbre regional en la ciudad portuaria oriental de Tianjin, ocurre mientras ambas naciones enfrentan duros aranceles estadounidenses bajo la guerra comercial global del presidente Donald Trump, así como el escrutinio occidental sobre sus relaciones con Rusia mientras la guerra en Ucrania continúa.

“El mundo actual se ve sacudido por transformaciones únicas en un siglo”, dijo Xi a Modi en su discurso inaugural, mientras ambos líderes se sentaban cara a cara, flanqueados por sus funcionarios. “La situación internacional es a la vez inestable y caótica”, añadió.

“Es la elección correcta para ambas partes ser amigos que tengan buenos vecinos y lazos amistosos, socios que faciliten el éxito mutuo y que el dragón y el elefante bailen juntos”, dijo Xi, refiriéndose a los símbolos tradicionales de las dos naciones.

“Siempre que se adhieran a la dirección general de ser socios en lugar de rivales… las relaciones entre China y la India pueden mantener la estabilidad y avanzar en el largo plazo”, dijo.

Modi dijo que India estaba “comprometida” a llevar adelante las relaciones entre sus países “sobre la base de la confianza y el respeto mutuos”, e hizo referencia a la mejora de sus lazos, incluida una disminución de las tensiones a lo largo de su disputada frontera del Himalaya, donde ambos libraron una escaramuza mortal en 2020.

“Los intereses de 2.800 millones de personas de ambos países están ligados a nuestra cooperación”, añadió.

Las señales positivas seguramente serán seguidas de cerca en Washington, donde las tensiones con Nueva Delhi amenazan con descarrilar lo que han sido años de esfuerzos por parte de los diplomáticos estadounidenses para profundizar los lazos con el país como un contrapeso clave a una China en ascenso y cada vez más asertiva, un conjunto de circunstancias que hace que la última reunión sea aún más importante y oportuna para Xi.

A principios de este mes, Trump impuso importantes sanciones económicas a la India, inicialmente imponiendo aranceles del 25% a sus importaciones estadounidenses y luego imponiendo aranceles adicionales del 25% como castigo por importar petróleo y gas rusos, lo cual Washington considera que contribuye a financiar la guerra de Putin en Ucrania. Tanto China como la India son importantes compradores de petróleo ruso, aunque China aún no ha sido objeto de tales medidas.

Modi afirmó haber hablado el sábado con el líder ucraniano Volodímir Zelenski e “intercambiado puntos de vista sobre el conflicto en curso”. India ha declarado previamente que no toma partido en la guerra.

Las compras de petróleo de la India podrían ser un punto de discusión el lunes, cuando se espera que Modi mantenga conversaciones bilaterales con Putin, parte de su diplomacia más amplia mientras se une a una cumbre de dos días del grupo de seguridad regional respaldado por Beijing y Moscú conocido como la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS).

Además de China, Rusia e India, el grupo incluye a Irán, Pakistán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, así como países socios y observadores. Funcionarios chinos anunciaron, antes del evento, que a la cumbre asistirían líderes de más de 20 países de Asia y Oriente Medio.

Xi recibió a los líderes asistentes en un banquete de bienvenida el domingo por la noche, donde pareció demostrar su cordial y distendida relación con Putin. Las imágenes publicadas por la agencia estatal de noticias rusa, RIA, mostraron a ambos líderes gesticulando animadamente y sonriendo mientras conversaban en el evento, mostrando una faceta diferente del habitualmente comedido líder chino.

Luego, la pareja caminó hombro con hombro después de posar para una foto junto a otros líderes reunidos, y Xi le hizo un gesto a Putin para que caminara con él, según mostraron las imágenes publicadas por el Kremlin.

La OCS es la primera oportunidad que tienen ambos líderes de reunirse en persona desde la cumbre de Putin con Trump en Alaska a principios de este mes, como parte de los esfuerzos del presidente estadounidense por poner fin a la guerra en Ucrania. Xi y Putin “discutieron los últimos contactos” entre Estados Unidos y Rusia durante una “conversación detallada”, informaron los medios estatales rusos el domingo, citando al asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.

La guerra de Putin se cierne sobre la reunión de la OCS y el frenesí diplomático en torno a ella, con el presidente ruso, que aterrizó en Tianjin el domingo por la mañana, uniéndose a la reunión mientras los líderes occidentales aumentan la presión sobre él -y sus socios- para poner fin a la invasión que ya dura más de tres años y medio.

¿Una relación cálida?

Se considera ampliamente que Pekín está ansioso por que las nuevas tensiones entre Trump y Modi reduzcan los crecientes lazos de seguridad entre Estados Unidos e India. Los funcionarios chinos han observado con inquietud el avance del diálogo de seguridad del Quad entre India, Estados Unidos y sus aliados Australia y Japón, considerado ampliamente como un intento de contrarrestar a China.

En sus comentarios a Modi el domingo, Xi buscó destacar los puntos en común, describiendo a los dos países como en “etapas críticas de desarrollo y rejuvenecimiento” y pidiéndoles que “se centren en el desarrollo como su mayor denominador común, apoyándose y avanzándose mutuamente”, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

También hizo referencia a su objetivo declarado compartido de hacer que el orden internacional sea más “multipolar”, un término utilizado por los países, incluidos los de la OCS, para pedir que el poder internacional sea compartido más ampliamente, en lugar de estar dominado por Estados Unidos y sus aliados, como ellos lo ven.

Se ha producido una normalización gradual de los lazos entre India y China después de que Modi y Xi se reunieran en el marco de la cumbre BRICS en Rusia en octubre pasado, que se produjo cuando las dos partes llegaron a un acuerdo sobre la retirada militar a lo largo de su disputada frontera.

En los últimos meses, ambos países acordaron reanudar los vuelos directos cancelados desde la pandemia de COVID-19. Pekín también acordó recientemente reabrir dos lugares de peregrinación en el oeste del Tíbet a los indios por primera vez en cinco años, y ambos países comenzaron a reexpedir visas de turista para sus respectivos ciudadanos.

A principios de este mes, tras una visita del principal diplomático chino, Wang Yi, a Nueva Delhi, ambos anunciaron “diez puntos de consenso” sobre el tema para reducir aún más las tensiones.

Xi y Modi también discutieron el domingo lo que “está sucediendo en el plano internacional y los desafíos que crea”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores de la India, Vikram Misri, a los periodistas al margen de la OCS, cuando se le preguntó sobre si se aumentaron los aranceles de Trump.

“Intentaron, en cierto sentido, ver cómo aprovechar eso para construir un mayor entendimiento entre ellos y cómo… impulsar la relación económica y comercial entre India y China en medio de estos desafíos cambiantes”, dijo Misri.

Los observadores dicen, sin embargo, que incluso mientras los dos líderes buscan estabilidad en su relación, tanto en términos comerciales como de seguridad, será difícil para Xi y Modi superar una larga falta de confianza personal.

Las tensiones subyacentes entre India y China se dispararon en 2020 tras un conflicto mortal a lo largo de su disputada frontera del Himalaya, en el que 20 soldados indios y cuatro chinos murieron en combate cuerpo a cuerpo.

Las dos naciones mantienen una fuerte presencia militar a lo largo de su frontera de facto de 3.379 kilómetros (2.100 millas), conocida como la Línea de Control Actual (LAC), un límite que permanece indefinido y ha sido una fuente persistente de fricción desde su sangrienta guerra de 1962.

Pero el domingo ambos líderes parecieron interesados ​​en dar la bienvenida a un capítulo más cálido.

Un comunicado indio publicado después de la reunión decía que reafirmaron que “sus diferencias no deben convertirse en disputas” y que su “relación estable y cooperación” era necesaria para el “crecimiento y desarrollo de los dos países, así como para un mundo multipolar”.