Xi se adelanta a Trump e invita a Kim y Putin a desfile militar en China

El gigante asiático publicó la lista de invitados al desfile militar que se enmarca en el 80 aniversario de la rendición formal de Japón y con ello el término de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto en medio de los intentos del presidente estadounidense por retomar el liderazgo internacional también en el conflicto entre las dos Corea.

(CNN) – El líder norcoreano Kim Jong Un y el presidente ruso Vladimir Putin estarán entre las más de dos docenas de líderes extranjeros que asistirán al gran desfile militar de China la próxima semana, anunció el jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

El desfile, que tendrá lugar en la Plaza Tiananmen de Pekín el 3 de septiembre, es parte de las conmemoraciones de China para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial tras la rendición formal de Japón.

El anuncio, que coloca a Putin y Kim en la cima de la lista de invitados de Xi, prepara el escenario para una extraordinaria sesión de fotos con los tres líderes autocráticos de pie uno al lado del otro en la Puerta de la Paz Celestial en Beijing, en una muestra inequívoca de unidad.

La agencia de noticias estatal norcoreana, KCNA, confirmó la asistencia de Kim, en lo que sería el primer viaje del líder norcoreano a China desde 2019. Kim, quien solo se ha embarcado en 10 viajes al extranjero desde que asumió el poder en 2011, abandonó por última vez su aislado país en 2023 para reunirse con Putin en un puerto espacial remoto en el lejano oriente de Rusia.

El desfile ofrece al solitario jefe del régimen más sancionado del mundo una oportunidad única de aparecer junto a otros líderes mundiales que están gravitando hacia un orden mundial alternativo que Xi y Putin han impulsado a crear.

La confirmación de la asistencia de Kim al desfile se produce pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que le gustaría reunirse con el líder norcoreano este año.

Hardware y pompa

Pekín proyecta fuerza militar en un momento de creciente incertidumbre geopolítica, a medida que Trump desbarata las alianzas y asociaciones estadounidenses. Esto también ocurre en medio de la postura cada vez más firme de China hacia Taiwán y sus disputas territoriales con países vecinos.

Un total de 26 jefes de Estado y de gobierno extranjeros asistirán al desfile, incluido el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo el ministro adjunto de Relaciones Exteriores, Hong Lei, en una conferencia de prensa en Beijing.

Narendra Modi, primer ministro del archirrival de Pakistán, India, que estará en la ciudad china de Tianjin para una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai este fin de semana, no está entre la lista de líderes que asistirán al desfile.

También asistirá el jefe de la junta de Myanmar, Min Aung Hlaing, quien se desempeña como presidente interino de ese país después de que un golpe militar derrocara a un gobierno electo en 2021 y sumiera al país en una devastadora guerra civil.

Otros invitados incluyen a los líderes europeos amigos de Rusia, Aleksandar Vucic, de Serbia, y Robert Fico, de Eslovaquia.

Notablemente, la ausencia de líderes de las principales capitales occidentales es notable, a pesar de que China fue un socio crucial de las potencias aliadas en el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. La lucha del país contra la invasión a gran escala de Japón se convirtió en un frente clave de la guerra en Asia, que no concluyó hasta 1945 con la rendición de Japón.

El conflicto continuó en China entre las fuerzas comunistas y nacionalistas hasta que las primeras finalmente triunfaron en 1949, lo que llevó a la creación de la República Popular China que Xi dirige ahora.

El desfile de 70 minutos del miércoles contará con más de 10.000 tropas, más de 100 aviones y cientos de piezas de equipo terrestre, mostrando el creciente poder militar de China bajo Xi, quien ha hecho de la modernización del Ejército Popular de Liberación (EPL) una misión central de su gobierno.

Este espectáculo, cuidadosamente coreografiado, ofrecerá una visión excepcional de la rápida evolución de la tecnología militar china. Las autoridades han afirmado que todo el equipo en exhibición es de producción nacional y está actualmente en servicio, y muchos de ellos están debutando, desde drones de vanguardia, sistemas de interferencia electrónica, armas hipersónicas, tecnologías de defensa aérea y antimisiles hasta misiles estratégicos.

Pekín ha sido el principal patrocinador político y económico de Corea del Norte durante décadas, proporcionando un sustento crucial para su economía, fuertemente sancionada. Corea del Norte es también el único aliado formal de China, con un tratado de defensa mutua firmado en 1961.

En los últimos años, Corea del Norte ha forjado vínculos más estrechos con Rusia en medio de la intensa guerra de Moscú contra Ucrania, lo que complica el equilibrio geopolítico del este de Asia y los esfuerzos de China por mantener la estabilidad regional.

Xi, el principal aliado de Putin, ha observado con cautela cómo el líder ruso y Kim forjaron una nueva alianza que implicó el envío de tropas de Corea del Norte para unirse a la guerra de Rusia contra Ucrania. El año pasado, Putin y Kim firmaron un histórico pacto de defensa en Pyongyang y se comprometieron a brindar asistencia militar inmediata en caso de un ataque mutuo, una medida que ha inquietado a Estados Unidos y a sus aliados asiáticos.

Hong, el ministro adjunto de Asuntos Exteriores de China, elogió la “amistad tradicional” entre China y Corea del Norte en la conferencia de prensa del jueves, y señaló que los dos países se apoyaron mutuamente en la lucha contra la invasión de Japón hace ocho décadas.

“China está dispuesta a seguir trabajando codo con codo con Corea del Norte para fortalecer los intercambios y la cooperación, avanzar en la construcción socialista y colaborar estrechamente en la promoción de la paz y la estabilidad regionales, así como en la salvaguarda de la equidad y la justicia internacionales”, afirmó Hong.