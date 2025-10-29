Xi Jinping sobre el encuentro con Trump: “Es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando”

El presidente de China, Xi Jinping, destacó la contribución de Donald Trump al acuerdo de alto el fuego en Gaza. Sin embargo, planteó que “dadas nuestras diferentes condiciones nacionales, no siempre coincidimos”.

(CNN)— El líder chino Xi Jinping elogió la labor de pacificación del presidente estadounidense Donald Trump, aunque afirmó que Pekín y Washington no siempre “están de acuerdo”.

“Dadas nuestras diferentes condiciones nacionales, no siempre coincidimos, y es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando”, dijo Xi, antes de su esperada reunión con Trump en Corea del Sur.

A pesar de sus diferencias, Xi afirmó que ambos líderes deberían “mantener el rumbo correcto y garantizar el avance firme del gigantesco barco de las relaciones entre China y Estados Unidos”.

“Siempre he creído que el desarrollo de China va de la mano con su visión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, dijo Xi.

“A lo largo de los años, he afirmado públicamente en numerosas ocasiones que China y Estados Unidos deberían ser socios y amigos. Esto es lo que la historia nos ha enseñado y lo que exige la realidad.”

Xi dijo que apreciaba la “gran contribución de Trump a la reciente conclusión del acuerdo de alto el fuego en Gaza” y su reciente presencia en el acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya .

El presidente estadounidense Donald Trump colmó de elogios a su “amigo”, el líder chino Xi Jinping, mientras ambos se sentaban a mantener conversaciones de alto nivel en Corea del Sur.

“Es un gran honor estar con un amigo mío, de verdad, desde hace mucho tiempo”, dijo Trump mientras estaba sentado frente a Xi.

Trump elogió a Xi como “distinguido y respetado” y un “gran líder de un gran país”.

“Vamos a tener algunas conversaciones. Creo que ya hemos acordado muchas cosas, y acordaremos algunas más ahora mismo”, dijo Trump, refiriéndose a las conversaciones comerciales del fin de semana pasado entre altos funcionarios estadounidenses y chinos.

Los líderes y sus principales lugartenientes se reúnen en una pequeña sala, sentados a una mesa de conferencias decorada con arreglos florales blancos y azules y las banderas de ambos países.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se encuentran entre los funcionarios estadounidenses que acompañan a Trump.