El mandatario chino despide el 14.º Plan Quinquenal con un crecimiento récord de 140 billones de yuanes y fija la soberanía nacional como eje central de su mensaje de Año Nuevo.

En un discurso marcado por la firmeza geopolítica y el balance financiero, el presidente Xi Jinping aseguró que la reunificación de la patria es una tendencia imparable. El líder chino apeló a los lazos de sangre con Taiwán en un momento de alta tensión militar, mientras situaba a Pekín en el “lado correcto de la historia” ante la inestabilidad global.

Bajo su mirada, la modernización al estilo chino constituye la base para una gobernanza global más justa, consolidando la influencia del país en regiones afectadas por conflictos armados.

Metas económicas y soberanía tecnológica

En el ámbito interno, Xi celebró el éxito del 14.º Plan Quinquenal, donde la economía alcanzó los 140 billones de yuanes.

El mandatario destacó que la nación superó desafíos estructurales mediante la investigación independiente de semiconductores y el estreno de tecnología bélica avanzada, como el portaaviones con catapultas electromagnéticas.

De cara al inicio del 15.º Plan Quinquenal en 2026, el Gobierno prioriza la prosperidad común y la atención al envejecimiento poblacional. Según reportó Radio Bío Bío, Xi Jinping reafirmó que el desarrollo de alta calidad y la innovación tecnológica serán los motores para profundizar la reforma y apertura, manteniendo la estabilidad en Hong Kong y Macao bajo el modelo de “un país, dos sistemas”.