(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, sostuvieron una discusión larga y franca sobre Taiwán este jueves mientras aumentan las tensiones entre Washington y Beijing, a pesar de la esperanza de Biden de estabilizar la relación de ambos países.

El tema ha surgido como un serio punto de discusión, ya que los funcionarios estadounidenses temen un movimiento chino más inminente en la isla autónoma, mientras que una posible visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, genera advertencias de Beijing y un esfuerzo concertado de la administración Biden para evitar las tensiones se conviertan en conflictos.

El asunto se discutió extensamente en la llamada telefónica de dos horas y 17 minutos. Xi ofreció una ominosa advertencia a Biden, según la versión china de los hechos. “La opinión pública no debe ser violada, y si juegas con fuego te quemas. Espero que la parte estadounidense pueda ver esto claramente”, le dijo a Biden, según la agencia estatal de noticias de China. En tanto, el relato de la Casa Blanca sobre la llamada fue menos específico: “sobre Taiwán, el presidente Biden subrayó que la política de EE.UU. no ha cambiado y que la nación se opone enérgicamente a los esfuerzos unilaterales para cambiar el status quo o socavar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán”.

La llamada telefónica fue la quinta conversación entre Biden y Xi desde febrero de 2021. Con anticipación, los funcionarios estadounidenses dijeron que era probable que surgieran una variedad de temas, desde las tensiones que rodean a Taiwán hasta la competencia económica y la guerra en Ucrania. Pero las esperanzas de mejorar sustancialmente los lazos con Beijing eran bajas.

En cambio, los asistentes de Biden esperan que mantener una conexión personal con Xi pueda, como máximo, evitar un error de cálculo que podría conducir a una confrontación. “Este es el tipo de relación que el presidente Biden cree firmemente en hacer, incluso con naciones con las que podría tener diferencias significativas”, dijo esta semana el coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

Los funcionarios de la administración han estado trabajando en silencio durante la última semana para convencer a la presidenta de la Cámara de los riesgos inherentes a visitar la isla autónoma. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo el miércoles que había hablado con Pelosi para brindarle su “evaluación de la situación de seguridad”. No obstante, la autoridad no ha hecho ningún anuncio sobre sus planes de viaje, que no se han concretado. “Nunca hablo de mi viaje. Es un peligro para mí”, dijo el pasado miércoles.

“Si Estados Unidos insiste en seguir su propio curso, el ejército chino nunca se quedará de brazos cruzados y definitivamente tomará medidas enérgicas para frustrar la interferencia de cualquier fuerza externa y los esquemas separatistas para la ‘independencia de Taiwán’, y defenderá resueltamente la soberanía nacional y la integridad territorial”, dijo el martes el portavoz del Ministerio de Defensa, Tan Kefei, en respuesta a las preguntas sobre el viaje de Pelosi a Taipei.

La Casa Blanca calificó esos comentarios de “innecesarios” e “inútiles“, y dijo que la retórica solo sirvió para aumentar las tensiones “de una manera completamente innecesaria”. También revelaron lo que los funcionarios estadounidenses han dicho que es un malentendido de los funcionarios chinos sobre la importancia de la posible visita de Pelosi. Los funcionarios dijeron que China podría estar confundiendo la visita de Pelosi con una visita oficial de la administración, ya que tanto ella como Biden son demócratas. A los funcionarios de la administración les preocupa que China no separe mucho a Pelosi de Biden, si es que lo hace.

Las preocupaciones de los funcionarios de la administración sobre el viaje de Pelosi se basan, en parte, en su momento. Llegaría en un tiempo particularmente tenso, con el próximo congreso del Partido Comunista Chino durante el cual se espera que Xi busque un tercer mandato sin precedentes, presionando a los líderes en Beijing para que muestren fuerza. Se espera que los funcionarios del partido chino comiencen a sentar las bases para esa conferencia en las próximas semanas. Con China reportando recientemente su peor desempeño económico en dos años, Xi se encuentra en una situación políticamente delicada antes de la importante reunión.

Biden y Xi pasaron muchas horas en compañía del otro cuando cada uno era vicepresidente de su país, viajando por China y Estados Unidos para formar un vínculo. Sin embargo, todavía tienen que reunirse cara a cara como homólogos presidenciales, ya que Xi evita viajar durante la pandemia de COVID-19. Eso podría cambiar en noviembre, cuando una serie de cumbres en Asia, incluido el G20 en Bali y la Cooperación Económica Asia-Pacífico en Bangkok, brinden la oportunidad de una reunión en persona.