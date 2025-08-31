“Volveremos siendo aún más”: Greta Thunberg acompaña nueva flotilla que intenta romper el bloqueo a Gaza

La activista sueca se sumó este domingo a la nueva Global Sumud Flotilla, que zarpó desde Barcelona rumbo a Gaza con cerca de 300 activistas a bordo.

La activista climática sueca Greta Thunberg criticó duramente a la comunidad internacional al sumarse este domingo a la Global Sumud Flotilla, iniciativa que zarpó desde Barcelona rumbo a Gaza con el objetivo de romper el bloqueo impuesto por Israel y entregar ayuda humanitaria a la población palestina.

Desde el Moll de la Fusta, donde miles de personas se congregaron para despedir a la expedición, Thunberg aseguró que los gobiernos han “fallado de todos los modos posibles” a Palestina y advirtió que la ciudadanía debe asumir un rol de resistencia ante lo que calificó como un “genocidio en directo”.

“Esta historia es también sobre un levantamiento global, sobre cómo la gente está dando un paso al frente cuando los gobiernos fallan”, afirmó en rueda de prensa. “Estoy aterrorizada de ver cómo se puede seguir con la rutina diaria aceptando este genocidio”.

La activista sueca añadió que la misión no tiene alternativa, y que para cada político que “alimenta la colonización, el fascismo y más destrucción ambiental”, habrá personas dispuestas a incrementar la resistencia. En esa línea, anticipó un “plan B” en caso de que Israel bloquee la llegada de los barcos: “Si impiden esta flotilla, volveremos siendo aún más”.

La partida de la flotilla reunió a personalidades internacionales, entre ellas los actores Liam Cunningham y Eduard Fernández, además de activistas y representantes de organizaciones sociales. El portavoz del grupo, Saïf Abukeshek, subrayó el carácter no violento de la misión y enfatizó que lo que ocurre en Gaza “no es un desastre natural, sino una estrategia de hambre contra la población palestina”.

Según los organizadores, la Global Sumud Flotilla —compuesta por una veintena de barcos y alrededor de 300 activistas— busca abrir un corredor humanitario hacia Gaza y consolidar un movimiento global de solidaridad frente a la opresión.