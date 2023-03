(EFE/CNN Chile) – El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, quien inició hoy una visita de Estado a Rusia, abordarán “la situación en Ucrania y la iniciativa de paz de China para el arreglo de las crisis ucraniana”, informó el Kremlin.

El mandatario chino inició este lunes una visita de Estado a Rusia. Esto ocurre días después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra Putin, y Maria Alekseyevna Lvova-Belova, por supuesta deportación de niños ucranianos.

“De una u otra manera los temas que trata este plan serán sin falta abordados en el curso del intercambio de opiniones (entre ambos líderes) sobre Ucrania. Sin duda, Ucrania figurará en la agenda“, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Agregó que Putin explicará exhaustivamente a Xi la postura de Moscú frente al conflicto para que el presidente chino pueda “recibir de primera mano la visión que tiene la parte rusa del momento actual”.

El portavoz del Kremlin acusó a las autoridades de Estados Unidos de frenar la posibilidad de una acuerdo en Ucrania e incluso no permiten “disminuir la intensidad de las acciones militares”.

“Esto salta a la vista y vemos que continúan su política de impedir la disminución de las acciones militares“, insistió.

Oleksii Danilov, secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, está convencido de que Rusia debe rendirse o retirar sus tropas de Ucrania como condición previa para que pueda aplicarse el llamado “plan de paz” que defiende China.

Danilov realizó estas declaraciones hoy en su cuenta de Twitter coincidiendo con la llegada Xi a Rusia.

“La fórmula para la implementación exitosa del ‘plan de paz’ de China. Lo primero y más importante es la rendición o retirada de las fuerzas de ocupación rusas del territorio de Ucrania siguiendo el derecho internacional y la Carta de la ONU. Para restaurar la soberanía, la independencia e integridad territorial (de Ucrania)”, precisó el alto funcionario ucraniano.

In order to restore sovereignty, independence and territorial integrity.

