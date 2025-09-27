Vietnamita entra al Guinness con las uñas más largas del mundo: Superan los 5,9 metros

El artista vietnamita Lưu Công Huyền fue reconocido por Guinness World Records tras alcanzar 594,45 centímetros de longitud en sus uñas, un objetivo que mantuvo durante 34 años inspirado por una convicción espiritual heredada de su padre.

El artista vietnamita Lưu Công Huyền fue reconocido por los Guinness World Records como el hombre con las uñas más largas del mundo en ambas manos, tras dedicar 34 años a este inusual objetivo.

En enero de 2025, en su casa en la provincia de Nam Định, Vietnam, las uñas de Huyền alcanzaron una longitud total de 594,45 centímetros, superando incluso la altura de una jirafa adulta. La marca lo convierte en parte de la edición 2026 del libro de récords.

Un equipo especializado recorrió cada curva de las uñas con un cordón para determinar la distancia, que luego se verificó con cinta métrica. El resultado fue el promedio de dos registros: 388,85 centímetros en la mano izquierda y 205,6 en la derecha.

La uña más extensa corresponde al pulgar izquierdo, con 127,5 centímetros.

Huyền explicó que la motivación de dejarse crecer las uñas responde a una convicción espiritual heredada de su padre, quien fue chamán.

“Estas uñas comenzaron porque mi padre era chamán. Yo quería ser maestro, así que las dejé crecer para verme más majestuoso”, señaló.

Aunque ha enfrentado advertencias y dificultades, asegura que forman parte de su identidad: “Solo pensar en recortarlas me hace sentir cansado y enfermo”.

El tamaño de sus uñas le impone desafíos en su vida diaria: vestirse, dormir o protegerlas de la humedad requiere cuidados especiales. Aun así, continúa trabajando como artista plástico y pinta murales en su localidad. “Nunca reaccionan negativamente, solo se preguntan cómo puedo pintar tan bien con uñas tan largas”, relató.