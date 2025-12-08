Mundo japón

Videos captan momento en que potente terremoto 7,6 sacude a Japón

Por CNN Chile

08.12.2025 / 15:46

El movimiento telúrico se produjo a unos 70 kilómetros de la costa y a una profundidad cercana a los 53 kilómetros.

En una serie de registros difundidos en redes sociales se puede ver el momento en que un terremoto 7,6 remeció la costa noreste de Japón durante la noche del lunes.

El movimiento telúrico ocurrió a las 23:15 hora local, frente a las costas de la prefectura de Aomori. El sismo 7,6 se produjo a unos 70 kilómetros de la costa y a una profundidad cercana a los 53 kilómetros.

Las imágenes que circularon muestran a mobiliario y postes moviéndose. En algunos sectores costeros, las sirenas de emergencia comenzaron a sonar, instruyendo a la población a dirigirse a zonas elevadas.

Las autoridades confirmaron que al menos siete personas resultaron heridas en las prefecturas de Hokkaido y Aomori.

La primera ministra, Sanae Takaichi, señaló que la información preliminar sigue en desarrollo: “Por el momento, hemos recibido información de que siete personas fueron heridas, pero continuamos recabando información sobre los daños y víctimas”, afirmó en una rueda de prensa.

Japón no es ajeno a los terremotos severos, ya que, al igual que Chile, se encuentra en el Anillo de Fuego, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica a ambos lados del océano Pacífico.

El peor terremoto en la historia reciente del país asiático fue el terremoto de Tohoku de magnitud 9,1 en 2011, que desencadenó un gran tsunami y un desastre nuclear.

Mira videos del terremoto 7.6 en Japón

