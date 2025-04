Video contradice versión israelí: Muestran últimos momentos de rescatistas palestinos atacados en Gaza

(CNN) – Un video recuperado del teléfono de uno de los 15 trabajadores humanitarios asesinados en Gaza el mes pasado contradice la versión oficial de Israel sobre el incidente. Las imágenes muestran un convoy de ambulancias con luces de emergencia activas circulando al amanecer, minutos antes de que fueran atacadas por tropas israelíes. La grabación, obtenida por CNN, evidencia que los vehículos no avanzaban “sin luces” como afirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

El material muestra el momento exacto del ataque: dos paramédicos en uniforme bajan de las ambulancias al encontrar otro vehículo dañado, cuando disparos intensos impactan el convoy. El audio capta los últimos momentos de Rifaat Radwan, uno de los fallecidos, recitando la shahada musulmana: “Perdóname, mamá, elegí este camino para ayudar a la gente”.

BREAKING: A Palestinian paramedic, later found in a mass grave with 14 other Aid Workers, filmed their final moments in Rafah as Israeli fire hit clearly marked ambulances with emergency lights on (March 23)

The footage, verified by The New York Times, disproves Israel’s claims pic.twitter.com/udsPtCkjbF

— Khalissee (@Kahlissee) April 5, 2025