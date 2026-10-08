Venezuela vuelve a adelantar la Navidad: Delcy Rodríguez fija el inicio de la festividad para el 1 de noviembre

(EFE)- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves el adelanto de las fiestas navideñas en el país para el próximo 1 de noviembre, una tradición que llevaba a cabo Nicolás Maduro, capturado en enero pasado por tropas militares de Estados Unidos.

“Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad, porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas”, indicó la mandataria en la instalación de la 82.ª asamblea anual de Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), transmitida por el canal estatal VTV.

Maduro decretó el “adelanto” de la Navidad en varias oportunidades desde que asumió el poder en 2013 y que coincidía con momentos de crisis en el país petrolero.

En 2025, el anuncio del adelanto de las fiestas navideñas lo hizo en medio del despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, que terminó el 3 de enero con su captura y la de su esposa, Cilia Flores, tras varios ataques en Caracas y otras regiones cercanas.

El juicio que enfrentan Maduro y su esposa en Estados Unidos

Este jueves, la Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro y a Flores de conspiración para cometer torturas.

La Fiscalía les acusa de llevar a cabo una estrategia de “represión y torturas” para mantenerse en el poder.

En concreto, describe presuntas torturas llevadas a cabo por Maduro y Flores contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.

Esta nueva imputación se suma a los cargos de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer armas destructoras que ya enfrentan ambos en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.