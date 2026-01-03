¿Quién controlará Venezuela? Esto dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos

Consultado por un posible despliegue de tropas en Venezuela, el secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó que EE. UU. seguirá “listo” para actuar. En la misma entrevista dijo que Washington controlará lo que ocurra a continuación, aunque insistió en que la decisión final sobre el futuro del país será de los venezolanos.

(CNN) —En una entrevista con CBS News esta noche, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que Estados Unidos controlará lo que ocurra a continuación en Venezuela, aunque también afirmó que será el pueblo venezolano quien determine su destino.

En un momento, Hegseth dijo que “nosotros” —refiriéndose a EE. UU.— “vamos a controlar lo que pase después”. Pero más tarde señaló: “Lo que ocurra después estará en manos de los venezolanos para decidir”.

En respuesta a preguntas sobre un posible despliegue de tropas en Venezuela, Hegseth dijo que “seguimos preparados” para que el presidente Donald Trump tenga “opciones” hacia adelante.

Cuando el presentador Tony Dokoupil preguntó: “¿Se trata de libertad o se trata de petróleo? En la conferencia de prensa de hoy, el presidente Trump pareció indicar que ambos eran un factor”, Hegseth respondió: “Libertad, seguridad, prosperidad”. Luego procedió a elogiar ampliamente al presidente.

Dokoupil también mencionó la historia de EE. UU. en Irak y la “pérdida significativa de recursos y vidas estadounidenses” para preguntar: “Muchos de los propios seguidores del presidente hoy se preguntan: ¿cómo será diferente esta vez? ¿Y cómo está esto en el interés de Estados Unidos?”.

Hegseth afirmó que esta vez es lo contrario, porque “Trump cambia el libreto”.

“Él dice que, mediante acciones estratégicas, podemos garantizar que tengamos acceso a riqueza y recursos adicionales, permitiendo que un país los despliegue sin tener que gastar sangre estadounidense”, señaló.

Hegseth también dijo que acababa de pasar tiempo en la base conjunta Andrews con miembros de las fuerzas armadas involucrados en la operación estadounidense en Venezuela.