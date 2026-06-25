Venezuela registra 138 réplicas tras los dos terremotos que afectaron al país

(CNN en Español)— 138 réplicas ocurrieron luego de los dos terrremotos consecutivos que hubo el miércoles en Venezuela, en los que murieron al menos 188 personas y más de 1500 resultaron heridas.

Así lo detalló el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“Esta situación de dos terremotos casi simultáneos con unas magnitudes grandes de 7,2 y 7,5 que sumaron la acción de destrucción principalmente sobre las zonas de la Gran Caracas y del estado La Guaira, así como afectación en Aragua, Carabobo y otros estados del país, que hasta este momento han generado 140 eventos sísmicos”, precisó Rodríguez.

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Tras los terremotos gemelos que sacudieron a Venezuela este miércoles, Caracas y sus alrededores enfrentan una situación devastadora, con zonas de destrucción severa y labores de rescate en marcha. En medio de la tragedia, una mujer espera noticias de su hermano, que sigue atrapado entre los escombros de una vivienda en Caraballeda, en el estado Vargas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Washington enviará equipos de búsqueda y rescate al país tras hablar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.