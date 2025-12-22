Tras segundo buque incautado, Venezuela dice que Irán ofreció su ayuda para “enfrentar la piratería” de EE.UU.

El episodio se suma al aumento de la presión de Washington sobre Venezuela, marcada por operativos navales, sanciones al transporte de crudo y advertencias del presidente Donald Trump sobre el bloqueo de petroleros que salgan del país, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas en el Caribe.

(CNN en Español) – El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, dijo este sábado que en una llamada con su par de Irán, Abbas Araghchi, el país del Golfo Pérsico ofreció su ayuda para “enfrentar la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer”, luego de que más temprano personal estadounidense llevara a cabo una nueva incautación de un buque frente a la costa venezolana.

“Venezuela recibió una muestra plena de solidaridad del gobierno de la República Islámica de Irán, así como su ofrecimiento de cooperación en todos los ámbitos para enfrentar la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza militar, violando la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional”, comentó Gil en una declaración compartida en Telegram.

El funcionario venezolano agregó que, junto con Araghchi, analizó “las amenazas, actos de piratería de Estados Unidos y el robo de buques cargados de petróleo venezolano”.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní dijo en un comunicado que en la llamada enfatizó “la responsabilidad de la comunidad internacional de oponerse firmemente a estas acciones ilegales y unilaterales” de Estados Unidos, que constituyen “una clara amenaza para la paz y la estabilidad en la región y el mundo”.

La incautación de este sábado es la segunda de un buque cerca de Venezuela por parte de EE.UU. en las últimas dos semanas. El 10 de diciembre, Estados Unidos incautó un gran petrolero llamado Skipper, que había sido sancionado por sus vínculos con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo después que EE.UU. seguiría persiguiendo a los buques que transportaran petróleo venezolano. Asimismo, anunció esta semana un “bloqueo” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

Un funcionario con conocimiento del tema dijo a CNN que el buque incautado este sábado no está sujeto a sanciones estadounidenses. El buque es un petrolero con bandera panameña que transportaba petróleo venezolano y cuyo destino final era Asia, agregó el funcionario.

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, escribió en X que el buque incautado estuvo atracado por última vez en Venezuela. “Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado”, agregó.

Esta nueva operación, dirigida por la Guardia Costera de Estados Unidos, llega en momento en que el Gobierno de Trump intensifica la presión sobre Venezuela.

Por su parte, Irán es uno de los países con los que Venezuela mantiene relaciones de manera fluida, además de China y Rusia. Desde hace meses que comenzó la campaña de presión estadounidense sobre Caracas, el Gobierno iraní expresó su apoyo a Venezuela. Recientemente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó el apoyo de Irán en medio de las tensiones con EE.UU.

Estados Unidos lleva ya meses ejerciendo presión sobre Venezuela, lo que ha incluido el envío de miles de tropas y un grupo de ataque de portaaviones al Caribe, ataques contra supuestas embarcaciones narcotraficantes y repetidas amenazas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han matado a cuando menos 104 personas en ataques que han destruido 29 presuntas embarcaciones narcotraficantes, ataques que el Gobierno de Trump ha presentado como un esfuerzo por acabar con los flujos ilegales de drogas y migrantes procedentes de Venezuela. Sin embargo, sus acciones también han apuntado a una campaña de presión generalizada sobre Maduro, cuya destitución, según sugirió la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, es el verdadero objetivo del Gobierno.