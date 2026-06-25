Venezuela: Gobierno reporta 188 muertos, 1.520 heridos y 157 personas desaparecidas por terremotos

(CNN)—Al menos 188 personas han fallecido como consecuencia de los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles, según informó el jueves el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Asimismo, señaló que 1.520 personas han resultado heridas y que 157 están desaparecidas. Más de 200 personas siguen atrapadas bajo los escombros de unos 250 edificios derrumbados o dañados.

Cerca de 3.000 familias se han visto afectadas, añadió Rodríguez.

El terremoto del miércoles fue el más grande registrado en Venezuela en más de un siglo

El potente y devastador terremoto que sacudió Venezuela el miércoles por la noche se sintió en varios estados del país, así como en la vecina Colombia.

Este sismo, de magnitud 7,5, ha sido el mayor terremoto registrado en Venezuela en más de un siglo. El único de mayor magnitud fue el de octubre de 1900, de magnitud 7,7.

El terremoto sacudió el norte de Venezuela alrededor de las 18:00 horas del 24 de junio, tan solo 39 segundos después de un tembloro previo de magnitud 7,2. La capital, Caracas, sufrió graves daños y el estado de La Guaira ha sido declarado zona de catástrofe.