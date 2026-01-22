Gobierno venezolano anuncia excarcelación de “un número significativo” de presos políticos: ¿Cuántos han salido?

Por su parte, la ONG Foro Penal, en su último balance del lunes, registró 143 excarcelaciones, mientras el total de presos políticos llega a 777.

A su vez, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria de Venezuela, reportó hasta la noche del miércoles 170 excarcelaciones e informó que el total de “presos políticos que continúan injustamente tras las rejas” es de 942.

Pronunciamientos en la OEA

El miércoles, durante una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos reclamó la “liberación incondicional” de “aproximadamente 1.000 personas injustamente detenidas”, según expuso el embajador Leandro Rizzuto. El representante de Washington, que continúa ejerciendo presión sobre Caracas, expuso que “abordar las detenciones políticas será un componente esencial de la fase de recuperación y reconciliación para lograr la estabilidad, la prosperidad y la normalidad en Venezuela”. De todos modos, el presidente Donald Trump declaró días atrás que Caracas liberó a “muchos” detenidos.

Previamente, la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gloria Monique de Mees, destacó la diferencia de cifras reportadas por organizaciones civiles y las del Gobierno de Rodríguez.

En tanto, la líder opositora María Corina Machado se reunió con el presidente de la OEA, Albert Ramdin, y denunció que el chavismo “ha manipulado la situación” en Venezuela y que “no es cierto que hayan liberado a la mayoría de presos políticos”.

Denuncian las condiciones de excarcelación

Hasta ahora, pocos excarcelados han hablado en público sobre sus casos. Mariana González, esposa de Rafael Tudares, dijo el miércoles en su anuncio que aspiran “más temprano que tarde a su libertad plena, a la que tiene derecho”, una señal sobre las condiciones en que los detenidos salen de prisión. Hasta ahora, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento sobre la situación legal de los excarcelados.

“Todas las boletas que hemos podido corroborar tienen condiciones bajo medidas cautelares”, dijo a CNN el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal. “Van desde la prohibición de salida del país, la presentación periódica ante tribunales y en algunos casos la obligación de no declarar” a la prensa, agregó.

Además, destacó que en todos los casos las causas judiciales permanecen abiertas, por lo que no se puede hablar de libertad plena.

Al respecto, la familia de la activista venezolana-española Rocío San Miguel aseguró en comunicado días atrás que se trata de “una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad, otorgada en el marco de su proceso judicial”, y agregaron que “mantiene medidas de prohibición de declarar públicamente”.

La falta de información sobre el proceso mantiene en vilo a los familiares de detenidos, mientras continúan vigilias afuera de varias cárceles del país donde reclaman la excarcelación de sus parientes.

La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) reclamó el miércoles en un comunicado que el Gobierno debe “cumplir su obligación constitucional de informar responsable y oportunamente sobre la liberación de las personas detenidas por razones políticas” y enfatizó que las autoridades están obligadas a publicar “de manera clara y desagregada” los “nombres de las personas excarceladas”, su centro de reclusión, las condiciones de salud, las causas penales y las condiciones procesales en las que se dio la liberación.