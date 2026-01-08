Mundo Venezuela

Con información de CNN en Español

Venezuela anuncia que pondrá en libertad a “un número importante” de presos políticos venezolanos y extranjeros

Por CNN Chile

08.01.2026 / 14:39

{alt}

La noticia fue confirmada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

(CNN en Español) — Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, dijo este jueves que el Gobierno del país decidió poner en libertad a “un número importante” de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, con el fin de “colaborar en el esfuerzo” de la “unión nacional”.

“El Gobierno bolivariano ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, comentó Rodríguez en un mensaje en video transmitido por el canal público Telesur.

El presidente de la Asamblea Nacional señaló que esta liberación se trataba de un “gesto del Gobierno… de amplia intención de búsqueda de la paz”.

Entre los liberados hay ciudadanos españoles

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, declaró que la liberación anunciada de presos en Venezuela probablemente incluirá a españoles.

La autoridad confirmó recientemente en una entrevista en La 2 que “todo apunta” a que la liberación incluirá a ciudadanos españoles.

“Será un paso muy positivo de la nueva presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, en esta nueva etapa que vive Venezuela”, declaró Albares.

CNN ha solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores de España el número de presos españoles que cree que serán liberados.

Con información de Pau Mosquera y Max Saltman de CNN

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País La dura respuesta del ministro Gajardo tras emplazamiento de Jadue al Gobierno: “Está absolutamente ajeno a la realidad”
"Los Simpson" retiran al icónico Duffman tras casi 30 años en la serie animada
Venezuela anuncia que pondrá en libertad a "un número importante" de presos políticos venezolanos y extranjeros
ISP emite alerta de retiro del mercado del medicamento metformina: Es usado para controlar niveles de azúcar en sangre
Johnny Knoxville anuncia el regreso de 'Jackass' con una nueva película para mitades de 2026
CORSAIR presenta en CES 2026 su primer teclado gaming con Stream Deck integrado