Venezuela anuncia que pondrá en libertad a “un número importante” de presos políticos venezolanos y extranjeros

La noticia fue confirmada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

(CNN en Español) — Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, dijo este jueves que el Gobierno del país decidió poner en libertad a “un número importante” de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, con el fin de “colaborar en el esfuerzo” de la “unión nacional”.

“El Gobierno bolivariano ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, comentó Rodríguez en un mensaje en video transmitido por el canal público Telesur.

El presidente de la Asamblea Nacional señaló que esta liberación se trataba de un “gesto del Gobierno… de amplia intención de búsqueda de la paz”.

Entre los liberados hay ciudadanos españoles

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, declaró que la liberación anunciada de presos en Venezuela probablemente incluirá a españoles.

La autoridad confirmó recientemente en una entrevista en La 2 que “todo apunta” a que la liberación incluirá a ciudadanos españoles.

“Será un paso muy positivo de la nueva presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, en esta nueva etapa que vive Venezuela”, declaró Albares.

CNN ha solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores de España el número de presos españoles que cree que serán liberados.

Con información de Pau Mosquera y Max Saltman de CNN