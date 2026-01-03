Venezuela acusa ataque de Estados Unidos en Caracas y reporta bombardeos en instalaciones estratégicas

El Ejecutivo venezolano acusó a Estados Unidos de ataques contra instalaciones militares, aeropuertos y sedes del poder político en Caracas y otras regiones, aunque hasta ahora no existe confirmación independiente ni pronunciamientos oficiales desde Washington.

Venezuela difundió durante la madrugada de este viernes un comunicado en el que acusa a Estados Unidos de ejecutar un presunto ataque militar contra distintos puntos estratégicos de Caracas y otras zonas del país.

Según el mensaje, que comenzó a circular a través de cadenas de mensajería y cuentas afines al oficialismo, se habrían registrado bombardeos e inhabilitaciones en instalaciones militares, aeropuertos y sedes del poder político. Entre los lugares mencionados figuran el Palacio Federal Legislativo, Fuerte Tiuna, el aeropuerto privado de Charallave, el aeropuerto de El Hatillo y bases militares en Caracas, La Guaira, Barquisimeto y Miranda.

El comunicado también sostiene que se activó el plan de defensa en el Palacio de Miraflores y que amplios sectores de la capital, como Santa Mónica, 23 de Enero, Los Teques y parte del sur de Caracas, quedaron sin suministro eléctrico. Además, se reportan ataques en el casco central de la ciudad y la inhabilitación de una base de helicópteros en Higuerote.

Hasta el momento, no existe confirmación independiente que respalde la veracidad de los ataques descritos ni evidencia oficial presentada por el Ejecutivo venezolano. Tampoco se registran pronunciamientos del Gobierno estadounidense respecto de las acusaciones.

Lee también: “En este momento bombardean Caracas”: Gustavo Petro denuncia ataque de EE.UU. contra Venezuela y pide reuniones urgentes

Mira el comunicado aquí

En desarrollo…