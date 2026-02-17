Vaticano rechaza integrar la Junta de Paz de Trump para Gaza y cuestiona “puntos críticos” de la iniciativa

El cardenal Pietro Parolin confirmó que la Santa Sede no participará en la reunión de Washington, donde al menos 35 países debatirán la reconstrucción de la Franja, debido a su "naturaleza particular" y dudas sobre la propuesta.

(EFE) – El Vaticano declinó este martes la invitación del presidente Donald Trump para unirse a la Junta de Paz destinada a la reconstrucción de Gaza.

El secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, explicó que la decisión responde a la “naturaleza particular” de la Santa Sede, que no es equiparable a la de otros Estados, y admitió que existen “puntos que dejan un poco perplejos” y que requerirían aclaraciones.

La negativa se suma a la de Francia, España y Suecia, mientras que al menos 35 jefes de Estado y Gobierno, entre ellos Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto, asistirán a la primera reunión el jueves en Washington.

Italia asiste como observador

Italia, en cambio, participará como observador, según confirmó Parolin. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, defendió la presencia de su país al considerar que una ausencia sería “políticamente incomprensible”.

El Vaticano había recibido la invitación a fines de enero y la había puesto en evaluación, pero finalmente optó por no sumarse a una iniciativa que considera que aún presenta puntos críticos sin resolver.