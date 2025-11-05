Una escena “apocalíptica”: Accidente aéreo en Estados Unidos deja al menos 11 muertos

El gobernador de Kentucky aseguró que no se espera encontrar alguien más con vida, por lo que el número de fallecidos podría ascender a 12.

(CNN) – El número de personas fallecidas en el accidente del avión de UPS en Louisville el martes ha aumentado a 11 y se “espera que llegue a 12” para el final del miércoles, dijo el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, en una conferencia de prensa.

“Nuestro número de fallecidos asciende ahora a 11, se espera que llegue a 12, posiblemente al final del día, y hay un puñado de personas más a las que seguimos buscando, que esperamos que no estuvieran en el lugar y que estén en otro sitio”, dijo Beshear.

Entre los fallecidos, se cree que al menos una persona es un niño, “y un niño pequeño, lo que lo hace aún más difícil”, dijo Beshear.

El gobernador dijo que los equipos de respuesta están pasando del modo de rescate al modo de recuperación.

“Tenía un aspecto apocalíptico”

El representante de Kentucky, Morgan McGarvey, describió el lugar del accidente del avión de UPS en Louisville como “apocalíptico”, y dijo que el incidente “cambiará para siempre la vida de las personas en esta comunidad”.

“Anoche el cielo sobre Louisville tenía un aspecto apocalíptico. La gente estaba asustada en toda nuestra comunidad, caían escombros y ceniza, la gente se refugiaba en sus casas; mi familia fue una de esas familias”, dijo McGarvey, y agregó que el lugar del accidente parecía una escena de una película de “Terminator”.

“Son restos calcinados y destrozados como nunca antes había visto. Los olores, las imágenes, son cosas que no olvidaremos cuando cerremos los ojos esta noche”, dijo McGarvey en una conferencia de prensa.

“No esperamos encontrar a nadie más con vida”

Las operaciones de búsqueda y rescate tras el accidente aéreo de UPS del martes se verán limitadas la noche del miércoles, dijo el gobernador Andy Beshear, señalando que se espera que el número de muertos aumente.

“Estamos pasando de una fase de rescate a una de recuperación”, dijo Beshear. “No esperamos encontrar a nadie más con vida en la zona”.

Las autoridades ahora priorizan la seguridad de los socorristas, “porque si uno camina a través de este campo de escombros”, agregó Beshear, “es muy fácil que alguien resulte herido”.