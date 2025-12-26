Mundo francia

Un hombre ataca con un cuchillo a tres mujeres en el metro de París y huye del lugar

Por CNN Chile

26.12.2025 / 15:29

El ataque, ocurrido en plena tarde del viernes en tres estaciones distintas de la línea 3, provocó perturbaciones en el servicio y una investigación policial en curso.

(EFE) – Un hombre armado con un cuchillo atacó y hirió a tres mujeres este viernes en la línea 3 del metro de París, para luego darse a la fuga. El ataque ocurrió entre las 16:15 y las 16:45 horas locales en las estaciones Arts-et-Métiers, République y Opéra, según informó el periódico Le Parisien.

Las autoridades aún desconocen el alcance de las lesiones de las víctimas y las motivaciones del agresor.

Servicio de metro interrumpido e investigación en marcha

El operador de transporte RATP confirmó que el tráfico en la línea 3 funciona con “perturbaciones” debido a este incidente, que ha generado alarma en la capital francesa.

La policía inició una investigación para identificar y localizar al atacante, cuyo paradero se desconoce. El hecho se suma a otros episodios de violencia que han tenido lugar en el sistema de transporte público de la ciudad en los últimos años.

