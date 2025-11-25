Ucrania da el visto bueno a la propuesta de paz de EE.UU.: Quedan solo “detalles menores”, según Washington

Un alto funcionario del Ejército estadounidense confirmó que las delegaciones de Kiev y Moscú habrían alcanzado un entendimiento fundamental para un acuerdo. El presidente Volodímir Zelenski reconoció que existen "perspectivas" concretas, mientras espera una reunión final con el presidente Trump en EE.UU.

(CNN/CNN Chile) – Un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que Ucrania ha aceptado el plan de paz impulsado por Washington para poner término a la guerra con Rusia. Según la fuente, la resolución del conflicto estaría a la espera únicamente de “detalles menores”, lo que marca un hito en el proceso diplomático.

La noticia fue revelada por Dan Driscoll, secretario del Ejército estadounidense, mientras participaba en reuniones con delegaciones de ambos países en Abu Dabi. Driscoll fue categórico al señalar el avance:“Los ucranianos han aceptado el acuerdo de paz. Quedan algunos detalles menores por resolver, pero han llegado a un acuerdo de paz.”

Esta afirmación se produce mientras Ucrania y Rusia intercambiaban ataques mortales durante la noche, lo que subraya la urgencia de concretar el pacto. La postura de Estados Unidos va un paso más allá que las declaraciones públicas de los funcionarios ucranianos, quienes no han confirmado una aceptación total, pero sí un entendimiento fundamental.

Un entendimiento común de lo acordado en Ginebra

En sintonía con el optimismo estadounidense, el secretario de seguridad nacional de Ucrania, Rustem Umerov, confirmó a través de redes sociales que las delegaciones han “alcanzado un entendimiento común sobre los términos fundamentales del acuerdo discutido en Ginebra”.

El foco ahora se traslada a la finalización de los detalles y la consolidación del apoyo internacional. Umerov expresó que la delegación cuenta con “el apoyo de nuestros socios europeos” y que están preparando una visita del presidente Volodímir Zelenski a EE.UU. para:“Completar los pasos finales y llegar a un acuerdo con el presidente (Donald) Trump.”

Por su parte, Zelenski ha mantenido una posición más cautelosa, aunque reconociendo el progreso. El mandatario señaló que tras las reuniones en Ginebra, “vemos muchas perspectivas que pueden hacer realidad el camino hacia la paz. Hay resultados sólidos, y mucho trabajo aún lies ahead”.

Pese a la advertencia del ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, sobre posibles rechazos si los términos finales del plan difieren de lo acordado en cumbres anteriores, el anuncio de la aceptación ucraniana representa el avance más significativo en las negociaciones de paz en meses. La formalización del acuerdo depende ahora de la resolución de esos “detalles menores” y del respaldo de la cúpula de Rusia.