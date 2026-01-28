Turistas que quieran acercarse a la Fontana di Trevi ahora deberán pagar: ¿Cuánto costará?

Los residentes de Roma podrán acceder sin costo presentando su carnet de identidad, al igual que las personas con discapacidad, sus acompañantes, menores de seis años y guías turísticos.

Visitar de cerca la fuente más famosa de Roma ya no será gratuito, puesto que las autoridades impusieron un cobro de dos euros —poco más de $2 mil— para los turistas que quieran acercarse a la Fontana di Trevi.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, justificó la decisión de cobrar para acercarse a la Fontana di Trevi aludiendo a la necesidad de reducir el alto flujo de turistas, según consignó EFE.

Este nuevo sistema se aplicará todos los días de la semana de 11:30 a 22:00 horas, pero los fines de semana el horario se extenderá desde las 9:00 horas. Previo y posterior al horario establecido por las autoridades, se podrá acceder sin costo.

Los residentes de Roma podrán acceder gratuitamente presentando su carnet de identidad; también quedarán exentos de este cobro las personas con discapacidad, sus acompañantes, menores de seis años y guías turísticos.

Las autoridades han diseñado un sistema de cercado que permitirá proteger el acceso al perímetro bajo de la fuente desde la calle y contener las filas de turistas. De esta manera, la fuente quedará rodeada por unos paneles, los que serán colocados por la noche.

Esta instalación, según dicen las autoridades, es completamente reversible, por lo que no afectará a la integridad del monumento, y podrá quitarse y ponerse en función de su necesidad.

Las entradas podrán adquirirse desde mañana jueves en el nuevo portal www.fontanaditrevi.roma.it.