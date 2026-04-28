Turista muere en Egipto tras la mordedura de una cobra durante un espectáculo del hotel

(CNN) – Un hombre alemán falleció en un hospital de Hurghada, Egipto, a causa de una mordedura de serpiente mientras disfrutaba de unas vacaciones familiares, según confirmó este lunes la Policía de Baviera.

El incidente se produjo a principios de mes en el complejo turístico donde se alojaba la familia, originaria de la región de Unterallgäu.

El turista, cuya identidad no se divulgó, acudió a una exhibición de encantadores de serpientes incluida en el programa de entretenimiento del resort. El número empleaba dos cobras que el artista colocaba alrededor del cuello de los espectadores.

Una de las serpientes logró meterse dentro del pantalón del hombre y le mordió en la pierna, detalló el comunicado oficial. La víctima desarrolló síntomas claros de envenenamiento y requirió reanimación antes de ser trasladado a un centro médico, donde murió.

Pesquisa en Alemania

La Inspección de Policía Criminal de Memmingen abrió una investigación sobre las circunstancias de la muerte y aguarda los resultados de un examen toxicológico.

La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año fallecen entre 81.000 y 138.000 personas por mordeduras de serpiente en todo el mundo, y el triple sufre amputaciones o discapacidades permanentes.