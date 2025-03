Trump retrasó aplicación de algunos aranceles a Canadá, luego de anunciar lo mismo con México

La caída en las acciones y la respuesta que tuvieron por un lado Canadá y por el otro México, además del mero anuncio y posterior suspensión o pausa de las tarifas, ha generado ambiente de confusión entre las empresas norteamericanas. De momento, los aranceles a China se mantienen, pero por debajo de lo que había anunciado Trump en primera instancia.

(CNN) – El presidente Donald Trump firmó el jueves acciones ejecutivas que retrasan por casi un mes los aranceles sobre todos los productos de México y Canadá que están cubiertos por el tratado de libre comercio T-MEC, un retroceso significativo en el plan económico emblemático de la administración que ha sacudido los mercados, las empresas y los consumidores.

Las medidas ejecutivas siguen a una discusión que Trump mantuvo el jueves con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y a negociaciones entre funcionarios canadienses y de la administración Trump.

“Después de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordamos que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el Acuerdo T-MEC”, escribió Trump en Truth Social el jueves, después de una conversación telefónica con la presidenta mexicana. Dijo que los aranceles se retrasarían hasta el 2 de abril. El T-MEC es el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, negociado por Trump durante su primer mandato, que convierte a los tres países de América del Norte en una zona de libre comercio.

“Lo hice como una forma de adaptación y por respeto a la presidenta Sheinbaum. Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando duro, juntos, en la frontera, tanto para impedir que los inmigrantes ilegales entren a Estados Unidos como para detener el fentanilo”, agregó Trump. “¡Gracias a la presidenta Sheinbaum por su arduo trabajo y cooperación!”.

Sheinbaum, en una publicación en X, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por una discusión “respetuosa” sobre los aranceles que impuso.

“Prácticamente todo el comercio que tenemos con Estados Unidos está dentro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Hay una parte que tiene que ver con reglas de origen, pero prácticamente todo está dentro del acuerdo comercial”, dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa el jueves.

Sin embargo, un funcionario de La Casa Blanca en una llamada con la prensa agregó algunos matices a ese argumento: aproximadamente el 50% de las importaciones de México y el 36% de las importaciones de Canadá están cubiertas por el acuerdo, dijo el funcionario, pero muchos más artículos, como los aguacates, generalmente no están cubiertos debido al alto costo de cumplimiento. Sin embargo, aquellos artículos que técnicamente no cumplen con el T-MEC han sido tratados en la aduana como si lo estuvieran, o no estuvieran sujetos a aranceles.

Se trata de una política comercial complicada, y el funcionario de La Casa Blanca sugirió que los productores de esos bienes podrían registrarse para cumplir con las reglas del T-MEC y evitar el arancel del 25% durante un mes. Pero el funcionario remitió a la prensa al Representante Comercial de Estados Unidos para obtener más detalles sobre qué productos mantendrán el arancel del 25% y cuáles no, una vez que esos detalles estén disponibles.

Entre los bienes que cumplen con el T-MEC se encuentran los automóviles, que Trump anunció el miércoles que estarían sujetos a una prórroga de un mes de los aranceles. El gobierno dijo que la demora daría tiempo a los fabricantes de automóviles para trasladar más producción a Estados Unidos para evitar los aranceles, que ahora están programados para entrar en vigor el próximo mes. Pero es casi seguro que eso no sucederá, porque marcaría una importante tarea, que requeriría una gran cantidad de contrataciones, inversiones y planificación estratégica.

Sin embargo, la energía procedente de Canadá no está incluida en el T-MEC, dijo el funcionario de la Casa Blanca, por lo que se espera que el arancel más bajo del 10% se mantenga vigente, lo que impulsará los precios del gas en el noreste de Estados Unidos.

Complicaciones con Canadá

Trump ha elogiado con frecuencia a Sheinbaum, pero ha criticado duramente al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, a quien acusó de intentar sacar provecho político de la angustia arancelaria que sienten los canadienses. Cabe destacar que Trump anunció inicialmente una prórroga para México, pero no para Canadá, aunque finalmente también la concedió a Canadá.

“Lo creas o no, a pesar del terrible trabajo que ha hecho por Canadá, creo que Justin Trudeau está utilizando el problema de los aranceles, que él mismo ha provocado en gran medida, para postularse nuevamente a primer ministro”, escribió Trump en una publicación en Truth Social. “¡Es muy divertido verlo!”.

Trudeau también ha sido crítico público de Trump y dijo en una conferencia de prensa el jueves que espera que Canadá y Estados Unidos estén en una guerra comercial en el futuro previsible.

Y Trudeau dijo que todas las medidas de represalia de su país permanecerían vigentes a menos que Estados Unidos reduzca completamente sus aranceles, no sólo temporalmente.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo el jueves a Wolf Blitzer de CNN que su provincia implementará un arancel del 25% a las exportaciones de electricidad a 1,5 millones de hogares estadounidenses en Minnesota, Michigan y Nueva York la próxima semana.

“Realmente me molesta que tengamos que hacer esto”, dijo Ford. “Simplemente eliminemos estos aranceles. Renegociamos el acuerdo T-MEC que él creó. No ha cambiado desde que él estaba en el cargo, y él dijo que era el mejor acuerdo de la historia”.

Ford amenazó el lunes con cortar las exportaciones de energía de Ontario a Estados Unidos “con una sonrisa en la cara” si los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump a los productos canadienses seguían vigentes.

Las acciones caen

Las acciones cayeron abruptamente el jueves y se mantuvieron bajas después de que Trump inicialmente no anunciara un indulto para Canadá. Pero las acciones redujeron algunas de sus pérdidas después de que se firmaron las medidas ejecutivas. El Dow cayó alrededor de 400 puntos, o 0,9%. El S&P 500 más amplio cayó 1,6% y el Nasdaq, con gran presencia de empresas tecnológicas, bajó 2,2%.

El mercado está en números rojos durante la presidencia de Trump en parte debido a la incertidumbre que ha generado la política comercial de la administración. El Nasdaq ha caído un 6,4% desde que Trump asumió el cargo, y el S&P 500 ha bajado más del 3%. Las empresas han detenido las contrataciones, la confianza de los consumidores se ha desplomado y los inversores han abandonado las acciones y se han volcado a activos de refugio seguro como los bonos del gobierno.

“El hecho de que el mercado de valores suba o baje medio punto porcentual cada día no es el factor determinante de nuestros resultados”, dijo el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en un comunicado. “Nuestros resultados están determinados por: queremos que haya producción fabril en Estados Unidos, queremos que el empleo florezca en Estados Unidos, queremos capacitar para la nueva revolución industrial de la inteligencia artificial que se producirá en Estados Unidos, vamos a traer fábricas de vuelta a Estados Unidos”.

En su discurso conjunto ante el Congreso el martes por la noche, Trump reconoció que los aranceles son impopulares y podrían causar algún dolor, en particular al aumentar los precios a un público estadounidense que ya está cansado de la inflación. En uno de sus momentos más vulnerables durante el discurso, Trump pidió paciencia, pidiendo a los agricultores que podrían verse afectados por los aranceles de represalia que “tengan paciencia conmigo” y dijo que “habrá un pequeño disturbio”.

México, China y Canadá son los tres principales socios comerciales de Estados Unidos. En conjunto, enviaron bienes a Estados Unidos por valor de 1,4 billones de dólares el año pasado, según datos del Departamento de Comercio. Eso representa más del 40% del valor de todos los bienes que Estados Unidos importó el año pasado.

Una guerra comercial entre los tres países plantea riesgos significativos para las tres economías, amenazando con frenar el crecimiento, aumentar los precios y costarle el empleo a los trabajadores.

Encendido otra vez, apagado otra vez

El mero hecho de discutir los aranceles está generando confusión. Trump ha amenazado sistemáticamente con aplicar aranceles o los ha puesto en vigor brevemente, para luego anunciar retrasos o pausas, lo que ha dejado a las empresas estadounidenses sin saber cómo invertir y si contratar o no.

Trump hizo campaña con el argumento de que los aranceles serían muy altos desde el primer día. En cambio, firmó varias órdenes ejecutivas en su primer día en el cargo ordenando a su administración que investigara si aplicaría aranceles a una amplia gama de productos. En una ceremonia de firma, Trump anunció que los aranceles del 25% a Canadá y México entrarían en vigor el 1 de febrero.

Pero esos aranceles se retrasaron, primero unos días y luego un mes después de que ambos países enviaran delegaciones para negociar sobre los cruces fronterizos ilegales y el fentanilo.

Los aranceles prometidos a China entraron en vigor el 4 de febrero, pero no en el nivel del 60% que Trump había prometido en diciembre. Los aranceles del 10% llegaron con un giro sorprendente: la eliminación de la exclusión de minimis, una laguna jurídica que permite que los bienes con un valor inferior a 800 dólares pasen por la frontera libres de impuestos. Esos paquetes son numerosos y es difícil que los funcionarios de aduanas los escaneen en busca de aranceles.

Al día siguiente, el Servicio Postal de Estados Unidos suspendió la entrada a Estados Unidos de todos los envíos de paquetes procedentes de China porque no podía cumplir con la nueva política comercial. Pero horas después, la exclusión de minimis volvió a aplicarse —temporalmente— hasta que el Departamento de Comercio pudiera determinar cómo controlarla.

Trump prometió entonces una “gran promesa”, como la llamó: aranceles recíprocos, es decir, igualar los aranceles de los países extranjeros dólar por dólar. En cambio, el plan, por así decirlo, que Trump anunció en la Oficina Oval el 13 de febrero con gran fanfarria, consistió en un memorando redactado de manera vaga que ofrecía pocos detalles concretos y ningún plazo real para que esos aranceles entraran en vigor. Con el tiempo, el plazo (el 2 de abril) se hizo más claro, pero los aranceles que se aplicarían y los países que estarían sujetos a los aranceles recíprocos siguen siendo un misterio. Trump ha mencionado los automóviles, el cobre, los microchips, los productos farmacéuticos y la madera, pero los detalles siguen siendo escasos.

Trump también anunció aranceles al acero y al aluminio que entrarán en vigor el 12 de marzo, pero no representan un aumento significativo respecto de lo que ya estaba en vigor.

Después de que los últimos aranceles a México y Canadá entraran en vigor el martes, las acciones cayeron drásticamente. Trump, que desde hace tiempo se ha obsesionado con el desempeño de sus políticas en los mercados, y su equipo estaban prestando mucha atención al mercado el martes, dijo a CNN una fuente familiarizada con las discusiones. El miércoles, Trump suspendió los aranceles a los automóviles provenientes de México y Canadá durante un mes.

Y hoy, todos están libres. Hasta al menos el 2 de abril. Tal vez.