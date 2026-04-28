Trump rechaza plan de Irán que reabre el estrecho de Ormuz sin resolver el diferendo nuclear

El presidente Donald Trump consideró este lunes poco probable aceptar la última propuesta de Irán para poner fin al conflicto bilateral, un plan que reabriría el Estrecho de Ormuz pero deja sin respuesta inmediata las interrogantes sobre el programa nuclear iraní.

Dos fuentes con conocimiento directo de la reunión del lunes con los principales funcionarios de seguridad nacional confirmaron que Trump transmitió su escepticismo, al entender que conceder el paso sin resolver el estatus del uranio enriquecido a niveles cercanos al arma eliminaría una pieza clave de la influencia estadounidense en la negociación.

Incertidumbre en el régimen iraní y cautela estadounidense

Altos funcionarios señalaron que aún no está definido el rumbo que tomará la Casa Blanca tras el encuentro. Los análisis de inteligencia apuntan a divisiones dentro del régimen de Teherán y dudas sobre quién ostenta la autoridad final para sellar un posible pacto. Mientras, la continuidad del bloqueo del estrecho mantiene los costos energéticos elevados y extiende el alza de la gasolina en el mercado estadounidense.

Trump, que la semana pasada extendió una pausa en los bombardeos, se muestra en público renuente a reiniciar la ofensiva. La portavoz adjunta Olivia Wales declinó detallar las conversaciones: “Estados Unidos no negociará a través de la prensa”, afirmó, e insistió en que cualquier acuerdo “pondrá al pueblo estadounidense en primer lugar, sin permitir jamás que Irán tenga un arma nuclear”.