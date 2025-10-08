Mundo medio oriente

Trump que Israel y Hamás firmaron la primera parte de un acuerdo de paz: “Todos los rehenes serán liberados”

Por CNN Chile

08.10.2025 / 20:02

A través de Truth Social, Trump exaltó el valor histórico del pacto y agradeció el papel mediador desempeñado por Qatar, Egipto y Turquía, que, dijo, colaboraron estrechamente con EE. UU. para concretar este avance diplomático.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás han suscrito la primera fase de lo que calificó como su “Plan de Paz”.

Según Trump, este acuerdo contempla la “liberación de todos los rehenes” y el repliegue israelí hacia líneas acordadas, como paso inicial hacia una “paz sólida, duradera y justa”.

“Todas las partes recibirán un trato justo”, aseguró el mandatario, resaltando que se trata de un día significativo para el mundo árabe, musulmán, Israel y Estados Unidos.

La transición hacia la paz, sin embargo, dependerá de la verificación del cumplimiento de los acuerdos en esta primera fase.

Aunque el anuncio genera esperanza internacional, persisten interrogantes sobre las etapas posteriores y los mecanismos que asegurarán la implementación efectiva del pacto.

