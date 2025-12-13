Mundo siria

Trump promete “represalia muy seria” tras ataque fatal del ISIS que mató a dos soldados de EE.UU. en Siria

Por Eyad Kourdi y Natasha Bertrand, CNN

13.12.2025 / 18:27

El presidente estadounidense afirmó que habrá una contundente respuesta contra los responsables, al tiempo que destacó la cooperación de las fuerzas sirias, que también condenaron el ataque y cuyas advertencias de inteligencia, según Damasco, fueron ignoradas.

(CNN) – El presidente Donald Trump prometió una “represalia muy seria” tras la muerte de dos soldados estadounidenses y un intérprete civil en una emboscada del ISIS en Siria.

Trump confirmó que Estados Unidos y las nuevas autoridades sirias trabajan en conjunto, señalando que “Siria estaba luchando junto a nosotros” y que su presidente está “devastado” por lo ocurrido.

Una alianza estratégica y advertencias desoídas

El ataque, que además dejó a tres heridos, generó una condena unánime. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que EE.UU. “cazará, encontrará y matará sin piedad” a los agresores.

Sin embargo, un portavoz del Ministerio del Interior sirio aseguró que las fuerzas de seguridad de su país habían emitido advertencias de inteligencia sobre un posible ataque, las cuales no fueron consideradas por la coalición liderada por Washington.

El incidente ocurre un mes después de que Siria se uniera formalmente a la coalición internacional contra el ISIS y marca el ataque más letal contra personal estadounidense en el país desde 2019.

