Cuando faltan 96 días para las elecciones en Estados Unidos, el presidente Donald Trump, que aspira a la reelección, sugirió este jueves postergarlas argumentando que el uso del voto por correo hará de estos comicios “los más fraudulentos en la historia”.

Trump, quien en 2016 recibió unos 3 millones de votos populares menos que su rival demócrata Hillary Clinton y llegó a la Presidencia por los votos del Colegio Electoral, aparece ahora en la mayoría de las encuestas a la zaga de su posible rival, el demócrata Joe Biden.

En razón de la pandemia de COVID-19, numerosas autoridades estatales, el Partido Demócrata y organizaciones de la sociedad civil promueven el voto por correo para la elección del 3 de noviembre que, además de decidir la Presidencia del país, renovará un tercio del Senado y la totalidad de miembros de la Cámara de Representantes.

“Con el voto universal por correo (que es diferente del voto ausente, el cual es bueno) la de 2020 será la elección más IMPRECISA y FRAUDULENTA en la historia“, afirmó Trump en su cuenta Twitter.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020