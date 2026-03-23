Mundo estrecho de ormuz

Trump plantea reapertura del estrecho de Ormuz y sugiere administración compartida con Irán

Por CNN Chile

23.03.2026 / 12:31

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El mandatario estadounidense aseguró que la vía estratégica podría volver a operar en el corto plazo si prosperan eventuales gestiones diplomáticas, en medio de tensiones tras recientes ataques.

(EFE) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que el estrecho de Ormuz podría retomar su funcionamiento en un plazo cercano, condicionado a resultados favorables en un proceso de acercamiento con Irán. La declaración se dio mientras abordaba el escenario generado por el conflicto en la región.

Según explicó, la apertura de esta ruta clave para el comercio energético dependerá del avance de las conversaciones, deslizando además la posibilidad de que su administración impulse un esquema de supervisión compartida con autoridades iraníes. “Se abrirá pronto si esto funciona”, afirmó ante la prensa.

El estrecho, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo a nivel global, permanece cerrado tras la decisión de Irán de bloquearlo, como respuesta a los ataques iniciados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra ese país.

En paralelo, el jefe de Estado indicó que ha intentado articular un despliegue conjunto con aliados para resguardar el tránsito marítimo en la zona, aunque no ha logrado respaldo de países europeos, los que han evitado involucrarse en la escalada.

Trump también señaló que instruyó suspender por cinco días las ofensivas dirigidas a instalaciones energéticas iraníes, con el objetivo de abrir un margen para eventuales negociaciones. Sin embargo, desde Irán han rechazado la existencia de dichos contactos.

De acuerdo con el mandatario, las gestiones habrían sido lideradas por sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes habrían interactuado con una figura política iraní que describió como influyente, pero distinta del líder supremo.

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