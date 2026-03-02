Donald Trump no descarta enviar tropas estadounidenses a Irán “si fuera necesario”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que, pese a la desaprobación reflejada en las encuestas sobre el ataque a Irán, no ha cambiado su postura frente al conflicto en Medio Oriente. Asimismo, afirmó que evalúa la posibilidad de desplegar tropas en territorio iraní.

(CNN ) – El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de enviar tropas estadounidenses al terreno en Irán “si fuera necesario”, y dijo que no está influenciado por las encuestas que muestran desaprobación de los ataques.

“No me preocupa el despliegue de tropas sobre el terreno. Todos los presidentes dicen ‘No habrá tropas sobre el terreno’. Yo no digo eso”, declaró Trump al New York Post este lunes. “Digo ‘probablemente no las necesiten’, o ‘si fueran necesarias, sí’”.

Aunque una encuesta de Reuters/Ipsos realizada el fin de semana mostró que el 43 % de los estadounidenses desaprueba los ataques contra Irán, Trump sugirió que no estaba preocupado y afirmó que tiene “que hacer lo correcto”.

“No creo que las encuestas sean malas”, dijo Trump. “Mira, ya sea que las encuestas sean malas o no, creo que probablemente estén bien. Pero no es una cuestión de encuestas. No se puede permitir que Irán, una nación gobernada por locos, tenga un arma nuclear”.

Trump dijo que cree que “la gente está muy impresionada” con las acciones militares estadounidenses en Irán.

Trump afirma que EE.UU. está “sustancialmente por delante” en las proyecciones sobre el cronograma de la guerra con Irán

El mandatario estadounidense dijo que Estados Unidos “ya está sustancialmente por delante de nuestras proyecciones de tiempo” sobre la guerra con Irán, pero no ofreció una respuesta definitiva sobre cuándo espera que concluya la operación militar.

“Sea cual sea el momento, está bien. Cueste lo que cueste”, dijo Trump durante su discurso en la Casa Blanca. “Desde el principio, proyectamos de cuatro a cinco semanas, pero tenemos capacidad para extendernos mucho más. Lo haremos”.

Durante sus comentarios en la Sala Este, Trump desestimó la idea de que se aburriría después de cuatro o cinco semanas de conflicto en Irán.

“Dijeron: ‘Bueno, el presidente quiere hacerlo rapidísimo. Después, se aburrirá’. Yo no me aburro. No hay nada aburrido en esto’, dijo Trump.

Este lunes temprano, Trump le dijo a Jake Tapper de CNN: “No quiero que se alargue demasiado. Siempre pensé que serían cuatro semanas. Y vamos un poco adelantados”.

Aunque el cronograma aún no está claro, Trump expresó sus condolencias a las familias de los cuatro soldados estadounidenses que perdieron la vida en la guerra.

“En su memoria, continuamos esta misión con una determinación feroz e inquebrantable para aplastar la amenaza que este régimen terrorista representa para el pueblo estadounidense, y una amenaza, sin duda lo es. Contamos con el ejército más fuerte y poderoso, por lejos, del mundo, y venceremos fácilmente”, declaró Trump.