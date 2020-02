Mientras se preparaba para pronunciar su tercer discurso oficial del estado de la Unión desde el Capitolio de Estados Unidos, el presidente Donald Trump hizo pasar un incómodo momento a la presidenta de la Cámara de Representantes.

El mandatario debía entregar su discurso a Nancy Pelosi, momento en el cual ella aprovechó de extenderle la mano para saludarlo. Su gesto, sin embargo, fue completamente ignorado por el presidente.

Luego que Trump la dejara con la mano estirada frente a los ojos de todo EE.UU. y el mundo, la congresista demócrata demostró su sorpresa con sus expresiones faciales.

President Trump declines to shake Speaker Pelosi's outstretched hand at #SOTU2020 pic.twitter.com/oB7suIxNPT

Pelosi confirmó hoy que no ha hablado con el presidente desde la reunión de la Casa Blanca en Siria, en la que la Casa Blanca publicó una foto de ella de pie y señalándolo, que de inmediato tomó y la hizo su foto de perfil.

Eso fue en octubre, hace casi cuatro meses.

Este nuevo discurso del estado de la Unión tuvo lugar justo la noche anterior a la que el Senado está programado para emitir su veredicto sobre su juicio político.

Al igual que el presidente Bill Clinton en 1999, el discurso de Trump este año sucedió durante un juicio de destitución en el Senado. Es la segunda vez que sucede en la historia.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes rompió su copia impresa del discurso del presidente Trump mientras los legisladores aplaudían el final de su discurso.

Speaker Pelosi rips up a copy of President Trump's #SOTU2020 speech after address pic.twitter.com/rM2cgibjcu

— Reuters (@Reuters) February 5, 2020