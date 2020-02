Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige al país en su discurso del State of the Union (estado de la Unión), la cuenta pública en que entrega detalles sobre su gestión en lo que va del periodo presidencial.

En la instancia se encontraba el líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, quien asistió como invitado del presidente Trump.

“Uniéndose a nosotros en la galería está el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó“, dijo el presidente estadounidense.

