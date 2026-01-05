Trump insiste en reclamar Groenlandia para Estados Unidos: Primer ministro groenlandés rechazó cualquier “fantasía de anexión”

El presidente dijo que Estados Unidos "necesita Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional; es muy estratégica".

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en reclamar Groenlandia para Estados Unidos, recalcando que la necesitan “por motivos de seguridad“.

El mandatario emitió sus dichos cuando regresaba en el Air Force 1 a Washington desde su mansión en Florida, donde siguió la operación que acabó con la captura de Nicolás Maduro.

Cuando se le mencionó a Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, Trump rechazó inicialmente hablar de ello. “No quiero hablar de Groenlandia (…). Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días“.

Sin embargo, inmediatamente añadió: “Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional. Es muy estratégica“, argumentando que la inmensa isla situada entre los océanos Atlántico y Ártico está rodeada de barcos rusos y chinos “por todas partes”.

El presidente afirmó que Dinamarca “no va a ser capaz” de garantizar esa seguridad, argumentando que la “gran medida” de Dinamarca para “reforzar” recientemente la seguridad en Groenlandia fue sumar un nuevo “trineo tirado por perros”.

Al ser preguntado por cuál sería la justificación para reclamar Groenlandia, Trump reiteró no querer hablar de ese territorio danés, aunque insistió en que EE. UU. lo necesita por “seguridad nacional”. “Y la Unión Europea nos necesita para tenerla (la seguridad) y ellos lo saben“.

La respuesta de Dinamarca y Groenlandia a las amenazas de Trump

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, se mostró abierto a la negociación, pero rechazó las “fantasías” de una anexión. “Estamos abiertos al diálogo, a las conversaciones, pero debe ser a través de los canales adecuados y respetando el Derecho Internacional. Los canales adecuados no son publicaciones aleatorias e irrespetuosas en redes sociales”.

“Las amenazas, las presiones y las conversaciones sobre la anexión no tienen cabida entre amigos. Así no se habla con un pueblo que ha demostrado repetidamente responsabilidad, estabilidad y lealtad. Ya basta. No más presiones. No más insinuaciones. No más fantasías sobre la anexión”, agregó.

Por su parte, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pidió al Gobierno estadounidense que deje de lanzar “amenazas” hacia Groenlandia. “Urjo a la parte estadounidense a detener las amenazas hacia un aliado históricamente estrecho y contra otro país y otro pueblo, que claramente ha dicho que no está a la venta“, dijo.

Frederiksen señaló que no tiene “sentido” que Estados Unidos hable de que es necesario hacerse con Groenlandia y que no tiene “ningún derecho” a anexionarse uno de los tres territorios que forman la llamada Mancomunidad del Reino (Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe).