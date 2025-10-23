Trump indulta al fundador de Binance Changpeng Zhao, acusado de lavado de dinero, en medio de vínculos financieros con su familia

La Casa Blanca justificó el perdón presidencial al argumentar un "excesivo procesamiento" durante el gobierno de Biden, mientras se revelan conexiones millonarias entre la empresa cripto y la firma familiar World Liberty Financial.

(CNN) – El presidente Donald Trump indultó a Changpeng Zhao, fundador de Binance, quien enfrentaba una condena por lavado de dinero. La secretaria de prensa Karoline Leavitt defendió la decisión al afirmar que el caso fue “excesivamente procesado” por la administración Biden, en lo que calificó como una guerra contra las criptomonedas.

El indulto podría facilitar el regreso de Binance a Estados Unidos, aligning con la promesa de Trump de convertir al país en la “capital cripto del planeta”.

Conexiones financieras reveladoras

El perdón se produce mientras se conocen vínculos económicos entre Binance y la firma familiar World Liberty Financial, que alberga sus activos cripto en el exchange. Según revelaciones, esta asociación ha agregado más de 5 mil millones de dólares a la fortuna de la familia Trump.

El magnate chino Justin Sun, inversionista clave en World Liberty, vio retirados cargos por fraude en febrero, en una tendencia de apoyo a figuras cripto que incluye indultos a Ross Ulbricht y cofundadores de BitMEX.