Trump asegura que hutíes “se rindieron” y anuncia fin de bombardeos de EE.UU. en Yemen

El mandatario estadounidense afirmó que el grupo rebelde yemení habría cesado sus ataques en el mar Rojo y que Washington "les tomará la palabra".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su país suspenderá los bombardeos contra los hutíes en Yemen, tras lo que describió como una “rendición” del grupo rebelde yemení.

Durante una conferencia conjunta con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la Casa Blanca, Trump indicó que los insurgentes informaron a Washington su decisión de cesar los ataques en el mar Rojo, los cuales habían sido motivo de tensión en la región en los últimos meses.

“Los hutíes han anunciado que no se encuentran bien; al menos nos han anunciado que ya no quieren luchar. Simplemente no quieren luchar. Y cumpliremos con la promesa y detendremos los bombardeos”, expresó el jefe de Estado.

Según Trump, el grupo habría “capitulado” y aseguró que Estados Unidos confiará en ese mensaje. “Lo más importante es que les tomaremos la palabra. Dicen que ya no volarán barcos, y ese era el propósito de lo que hacíamos”, agregó.

Las declaraciones del presidente ocurren en medio de una compleja crisis humanitaria y militar en Yemen, donde los hutíes han mantenido enfrentamientos prolongados con fuerzas aliadas a la coalición liderada por Arabia Saudita y apoyada por Estados Unidos.