Trump evalúa nuevas sanciones contra Rusia ante su creciente molestia con Putin

En medio de la espera por el llamado "memorando de paz" de Putin, el presidente de Estados Unidos expresó su molestia por la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania, subrayando que “está jugando con fuego”.

(CNN) — Cuando el presidente Donald Trump habló la semana pasada por teléfono con Vladimir Putin, el líder ruso se comprometió a redactar y enviar lo que describió como un “memorando de paz” en los próximos días, detallando los requisitos rusos para un alto el fuego con Ucrania, según un funcionario estadounidense y un funcionario de la Casa Blanca familiarizados con el asunto.

Sin embargo, más de una semana después de esa llamada, EE.UU. aún no ha recibido el documento de Rusia, según las fuentes. Ahora, Trump está considerando avanzar con nuevas sanciones contra Moscú en los próximos días mientras expresa su furia por el estado del conflicto, según personas familiarizadas con el tema.

En las últimas semanas se elaboraron opciones para aplicar nuevas medidas punitivas contra Moscú, pero hasta ahora Trump no las ha aprobado. El presidente dijo el domingo que “absolutamente” consideraría nuevas sanciones tras un sostenido bombardeo con misiles y drones que dejó muchos muertos.

“Está matando a mucha gente”, dijo Trump sobre Putin el domingo. “No sé qué le pasa. ¿Qué demonios le pasó?”

Y en una publicación en Truth Social este martes, el presidente escribió: “Lo que Vladimir Putin no entiende es que si no fuera por mí, ya habrían pasado MUCHAS cosas realmente malas en Rusia, y me refiero a REALMENTE MALAS. ¡Está jugando con fuego!”

Trump aún podría decidir no aplicar las nuevas sanciones, dijeron las fuentes, en línea con ejemplos previos en los que se retractó de amenazas de sancionar a Rusia por sus acciones en Ucrania. Trump ha dicho en privado que le preocupa que nuevas sanciones puedan alejar a Rusia de las negociaciones de paz.

Durante su llamada el lunes pasado, Trump le dijo a Putin que Rusia y Ucrania deberían comunicarse directamente para negociar un acuerdo de paz, y que Europa y Estados Unidos ayudarían cuando fuera necesario, según un funcionario de la Casa Blanca.

Después de esa llamada, Trump dijo en redes sociales que las condiciones para un alto el fuego “serán negociadas entre las dos partes, como debe ser”. La llamada se produjo pocos días después de las primeras conversaciones directas entre Ucrania y Rusia en Turquía. Al finalizar esas conversaciones, se esperaba que Rusia compartiera un memorando de seguimiento con Ucrania.

Sin embargo, el plan de Rusia de enviar su memorando no solo a Ucrania, sino también a EE.UU., indica que Trump concluyó la llamada sin desvincularse completamente de una posible participación futura.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también habló con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, el día antes de la llamada Trump-Putin y dijo que discutieron el tema.

Lavrov le dijo a Rubio en ese momento que los funcionarios rusos estarían “preparando un documento que describa sus requisitos para un alto el fuego que luego conduciría a negociaciones más amplias”, dijo Rubio a CBS “Face the Nation” la semana pasada. Agregó que si eso se concreta, junto con propuestas ucranianas, “podemos trabajar a partir de eso”.

“Esperamos que eso llegue pronto”, añadió Rubio.

Este martes, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, dijo que Moscú estaba trabajando en el documento.

“Rusia continúa desarrollando el borrador del memorando sobre el futuro tratado de paz con la definición de una serie de posiciones, tales como: principios de solución, plazos para la posible conclusión del acuerdo de paz (y) posible alto el fuego por un tiempo determinado en caso de alcanzar los acuerdos correspondientes”, dijo Zakharova.

“Tan pronto como el memorando esté preparado, se entregará a Kyiv”, continuó su declaración. “Esperamos que la parte ucraniana esté realizando el mismo trabajo y nos envíe sus propuestas simultáneamente con la recepción del documento ruso”.

Mientras EE.UU. espera a Rusia —con creciente frustración— el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó el lunes a Putin de “simplemente estar jugando con la diplomacia y los diplomáticos”.

Mientras tanto, legisladores demócratas y republicanos han comenzado a presionar a Trump para que aumente significativamente las sanciones estadounidenses tras los ataques del fin de semana.

“Todos nosotros, tanto en declaraciones públicas como en contactos privados, estamos presionando muy, muy fuerte”, dijo el lunes a CNN el senador demócrata Richard Blumenthal.

Blumenthal es una figura clave detrás de un proyecto de ley bipartidista en el Senado, también patrocinado por el aliado de Trump, el senador Lindsey Graham, que busca imponer nuevas medidas “devastadoras” a Moscú. Incluiría “sanciones secundarias”, como aranceles masivos del 500 % a países que compren energía rusa. Más de 80 senadores ya han firmado el proyecto.

De acuerdo con Blumenthal, el proyecto bipartidista, que podría afectar a adversarios de EE.UU. como China, así como a naciones asiáticas y europeas aliadas, se elaboró en “consultas muy extensas” con aliados estadounidenses que podrían verse afectados por nuevas sanciones a las importaciones de energía rusa. Alemania, Francia y Reino Unido ahora “lo apoyan al 100 %”, dijo a CNN.

Tras hablar con Putin la semana pasada, Trump dijo a líderes europeos en una llamada telefónica que, por ahora, no se sumaría a ellos en la aplicación de nuevas medidas contra Moscú, aunque previamente había mostrado disposición a adoptar una postura más dura con Putin, de acuerdo con un funcionario europeo.

Trump “cree que, en este momento, si empiezas a amenazar con sanciones, los rusos dejarán de hablar, y hay valor en que podamos hablar con ellos y llevarlos a la mesa de negociaciones”, dijo Rubio a legisladores de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado la semana pasada, un día después de la llamada telefónica entre Trump y Putin. “Como veremos, tienen que hacerlo, nadie afirma que esto sea una garantía”.

Tras los comentarios más recientes de Trump, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su esperanza de que el líder estadounidense cambie de rumbo.

“El presidente Trump se da cuenta de que cuando el presidente Putin dijo por teléfono que estaba listo para la paz, o se lo dijo a sus enviados, mintió”, dijo Macron el lunes. “Hemos visto una vez más en las últimas horas a Donald Trump expresar su enojo. Una forma de impaciencia. Simplemente espero que esto ahora se traduzca en acción”.

Trump ha planteado anteriormente la posibilidad de nuevas sanciones al sector bancario ruso y sanciones secundarias a compradores de productos energéticos rusos. Ambas opciones han sido elaboradas, pero no estaba claro qué pasos específicos consideraba Trump tras el bombardeo ruso del fin de semana en Ucrania.