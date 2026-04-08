Trump evalúa cobrar peaje en el estrecho de Ormuz junto a Irán en medio de tensión energética

El mandatario estadounidense afirmó que analiza una “empresa conjunta” para cobrar a embarcaciones que crucen el estrecho de Ormuz, mientras un reporte indica que Irán busca exigir un dólar por barril de petróleo que transite por la zona.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está evaluando la posibilidad de establecer un sistema de cobro a embarcaciones que atraviesen el estrecho de Ormuz, una de las rutas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo, e incluso planteó la opción de hacerlo en conjunto con Irán.

Según relató el corresponsal en jefe de ABC en la Casa Blanca, el mandatario fue consultado sobre la posibilidad de que Teherán imponga un peaje en esa vía marítima. En respuesta, Trump señaló que “podría haber una empresa conjunta entre Estados Unidos e Irán para cobrar peajes”.

“Estamos pensando en hacerlo como una empresa conjunta. Es una forma de asegurarlo —también de protegerlo de muchas otras personas. Es algo hermoso”, habría dicho el presidente, de acuerdo con el reporte periodístico.

This morning, I asked President Trump if he’s okay with the Iranians charging a toll for all ships that go through the Strait of Hormuz, he told me there may be a Joint US-Iran venture to charge tolls: “We’re thinking of doing it as a joint venture. It’s a way of securing it —… — Jonathan Karl (@jonkarl) April 8, 2026

La declaración introduce un elemento inesperado en medio de la tensión entre ambos países, al sugerir un eventual esquema de cooperación en un punto clave para el tránsito energético global.

En paralelo, un informe del Financial Times indica que Irán estaría impulsando su propia propuesta: cobrar un dólar por cada barril de petróleo que cruce por el estrecho de Ormuz, además de explorar mecanismos de pago en criptomonedas.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los principales cuellos de botella del comercio energético mundial, por donde circula una parte significativa del petróleo transportado por vía marítima. Cualquier medida que afecte su operación tiene impacto directo en los mercados internacionales.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial de negociaciones formales entre Washington y Teherán en esta materia, por lo que las declaraciones de Trump se interpretan como una idea en evaluación dentro de un escenario geopolítico en desarrollo.