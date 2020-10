(EFE) – El presidente de EE.UU., Donald Trump, consideró este sábado “estúpido” que su país haga tantas pruebas para detectar contagios de COVID-19 y pareció abogar por reducir el número de tests que se practican a los estadounidenses, un día después de que su país registrara un nuevo récord diario de contagios.

En un mitin en el estado clave de Carolina del Norte, Trump se burló de los medios de comunicación por “no parar de hablar del COVID-19” y presumió de que “los datos” sobre la pandemia en su país “son increíbles”, a pesar del récord diario de más de 85.000 nuevos casos que se alcanzó este viernes.

“¿Saben por qué tenemos tantos casos? Porque hacemos muchos tests. Y en muchos sentidos, eso es bueno, y en muchos otros, es estúpido. En muchos sentidos, es muy estúpido”, afirmó Trump desde la ciudad de Lumberton, en el primero de los tres mítines que tenía previsto dar este sábado.

“Si cortáramos a la mitad los tests que hacemos, los casos se reducirían a la mitad”, añadió el presidente, y subrayó que Estados Unidos “gasta mucho dinero en hacer tests”.

Trump alegó que la cantidad de pruebas que se hacen destapan muchos casos y “les da algo de qué hablar a los medios de comunicación falsos”, algo que no le conviene en una campaña electoral donde su gestión de la pandemia es uno de los temas clave.

En una publicación en su cuenta de Twitter unas horas antes, Trump aseguró que el repunte de casos de COVID-19 “incluye a mucha gente de bajo riesgo”, y acusó a los medios de “hacer todo lo posible para crear miedo antes del 3 de noviembre”, la fecha de las elecciones presidenciales.

The Fake News is talking about CASES, CASES, CASES. This includes many low risk people. Media is doing everything possible to create fear prior to November 3rd. The Cases are up because TESTING is way up, by far the most, and best, in the world. Mortality rate is DOWN 85% plus!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2020