Por polémico enfrentamiento: Trump estaría sospechando que la conducta de Musk podría relacionarse con presunto consumo de drogas

Mientras Trump asegura públicamente que “ni siquiera piensa en Elon”, en privado busca entender el origen de sus críticas, al tiempo que considera medidas como la cancelación de contratos gubernamentales.

(CNN) – El presidente Donald Trump ha preguntado a sus asesores y colaboradores si creen que el comportamiento de Elon Musk durante las últimas 48 horas podría estar relacionado con su presunto consumo de drogas.

En privado, busca comprender las críticas del multimillonario tecnológico, mientras que públicamente señala que no le importa, según declaró a CNN una fuente familiarizada con las conversaciones.

Según él mismo ha contado, Trump no pierde el tiempo pensando en el hombre que, hace una semana, recibía una llave dorada gigante en el Despacho Oval y desde entonces ha proferido insultos contra su ocupante.

El Presidente declaró a Dana Bash, de CNN, en una breve llamada telefónica el viernes por la mañana que “ni siquiera pensaba en Elon” y que no hablaría con Musk “por un tiempo”.

Aun así, han surgido preguntas sobre la espectacular ruptura pública.

En declaraciones a la prensa en el Air Force One este viernes por la noche, Trump dijo que “consideraría” la cancelación de algunos contratos gubernamentales de Musk, una posibilidad que había sugerido en Truth Social en el punto álgido de su disputa, y afirmó que el país estaría bien sin ellos.

“Estados Unidos puede sobrevivir sin casi nadie, excepto yo”, dijo, añadiendo que bromeaba sobre este último punto.

Aunque la fuente dijo que Trump había preguntado en privado sobre el presunto consumo de drogas de Musk, el presidente se negó a opinar públicamente sobre el asunto.

“No quiero comentar sobre su consumo de drogas. No sé… no sé cuál es su situación”, dijo en el Air Force One, añadiendo que la información del New York Times sobre el asunto “sonaba muy injusta”.

CNN se ha puesto en contacto con un representante de Musk. Cuando le preguntaron a Musk sobre el informe durante su despedida con Trump en el Despacho Oval hace una semana, se negó a responder y, en cambio, atacó al periódico.

El posible consumo de drogas de Elon Musk

El diario The New York Times informó que Musk estaba “consumiendo drogas con mucha más intensidad de lo que se sabía”, a medida que cobraba relevancia en el círculo íntimo de Trump en 2024, incluyendo “el consumo frecuente de ketamina, a veces a diario, y la mezclaba con otras drogas”, según fuentes cercanas.

En una entrevista de 2024 con Don Lemon, Musk reconoció que tomaba “una pequeña cantidad” de ketamina para tratar estados de ánimo negativos, bajo receta médica, pero que una gran carga de trabajo le impedía consumirla en exceso. Ni Musk ni su abogado respondieron a la solicitud del Times de comentarios sobre su consumo de drogas. CNN también contactó a su representante en ese momento para hablar sobre las acusaciones.

La semana pasada, el subsecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, cuya esposa, Katie Miller, dejó su trabajo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental para trabajar con Musk, declaró a CNN que no le preocupaba el informe del New York Times sobre el consumo de drogas de Musk con mayor frecuencia de lo que se sabía.