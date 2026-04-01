Trump dice que Estados Unidos está considerando abandonar la OTAN: “Siempre supe que era un tigre de papel”

Los miembros de la alianza militar defensiva se han mostrado reacios a desplegar recursos militares para reabrir el estrecho de Ormuz en medio del conflicto en Medio Oriente.

(CNN) – El presidente estadounidense Donald Trump sugirió en una entrevista con un periódico británico que Estados Unidos está considerando abandonar la OTAN debido a lo que él calificó como el escaso apoyo militar de la alianza a su guerra contra Irán.

Preguntado por el periódico conservador The Telegraph sobre si reconsideraría la pertenencia de Estados Unidos a la OTAN después de la guerra, Trump respondió: “Oh, sí, diría que es algo que no se puede reconsiderar… Nunca me convenció la OTAN. Siempre supe que era un tigre de papel, y (el presidente ruso Vladimir) Putin también lo sabe, por cierto”.

Los miembros de la OTAN, una alianza militar defensiva, se han mostrado reacios a desplegar recursos militares para reabrir el estrecho de Ormuz, la crucial ruta marítima para el transporte de petróleo que Irán cerró de facto después de que Estados Unidos e Israel la atacaran.

Trump: EE. UU. terminaría la guerra contra Irán en un par de semanas

Por otro lado, Trump afirmó ayer en un discurso que Estados Unidos podría poner fin a su guerra con Irán en dos o tres semanas.

“Hemos logrado un cambio de régimen. Ahora bien, el cambio de régimen no era uno de mis objetivos. Mi objetivo era que no tuvieran armas nucleares, y ese objetivo se ha alcanzado. No tendrán armas nucleares. Pero estamos terminando el trabajo, y creo que en unas dos semanas, tal vez un par de días más, lo lograremos. Queremos eliminar todas y cada una de las que tengan”, dijo desde el Despacho Oval.

El presidente añadió que es posible que la guerra termine antes si se llega a un acuerdo: “Es posible que lleguemos a un acuerdo porque ellos quieren llegar a un acuerdo. Quieren llegar a un acuerdo más que yo. Pero en un plazo bastante corto, habremos terminado”.

“Ahora tenemos un grupo de personas muy… muy diferentes. Son mucho más razonables”, comentó, mostrando optimismo sobre las conversaciones.

Trump reiteró que la reapertura del estrecho de Ormuz debería ser problema de otros países, y afirmó que será responsabilidad de ellos garantizar la seguridad de esta vía marítima crucial.

“Si Francia o algún otro país quiere obtener petróleo o gas, puede navegar por el estrecho de Ormuz y allí podrán valerse por sí mismos”, señaló, añadiendo que “no nos incumbe lo que ocurra en el estrecho”.

Por Elise Hammond de CNN.