Trump espera firmar el proyecto para poner fin al cierre del Gobierno “más tarde esta noche”, informa la Casa Blanca

(CNN) –La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el presidente está listo para firmar esta noche el proyecto de ley respaldado por el Senado para reabrir el Gobierno federal, mientras la Cámara de Representantes se prepara para votar esta tarde y poner fin al cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos.

“El presidente Trump espera poner fin finalmente a este devastador cierre demócrata con su firma, y esperamos que la firma tenga lugar más tarde esta noche”, dijo Leavitt durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el miércoles.

Leavitt también señaló que la Casa Blanca tiene muchas esperanzas de que el cierre esté llegando a su fin.

“Pero esta noche, gracias a los republicanos, la Casa Blanca tiene mucha confianza en que este cierre llegará a su fin”, dijo, y añadió que “el daño causado por los demócratas con este cierre de Gobierno irresponsable no puede olvidarse”.