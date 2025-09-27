Trump autoriza “uso de fuerza total” en Portland tras enviar tropas para resguardar instalaciones de ICE

Acusando a "Antifa y otros terroristas nacionales", el presidente estadounidense accedió a la petición de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, convirtiéndose en el ejemplo más reciente de uso de fuerzas armadas en el control de orden público.

(CNN) – El presidente Donald Trump dijo el sábado que enviará tropas a Portland, Oregón, una ciudad que describió como “devastada por la guerra”, para proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que, según él, están “sitiadas” por Antifa y “otros terroristas nacionales”.

“A petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instruyo al secretario de Guerra, Pete Hegseth, a proporcionar todas las tropas necesarias para proteger Portland, devastada por la guerra, y cualquier instalación de ICE asediada de ataques de Antifa y otros terroristas nacionales. También autorizo ​​el uso de fuerza total, de ser necesario”, escribió Trump en redes sociales.

La Casa Blanca no proporcionó comentarios adicionales cuando CNN la contactó para aclarar qué quiso decir el presidente con “fuerza total” y qué tropas serían enviadas a la ciudad.

Este es el ejemplo más reciente de la disposición de Trump a usar las fuerzas armadas de maneras extraordinarias como parte de su esfuerzo por reducir la delincuencia en las ciudades estadounidenses. Desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio y en Washington, D. C., el mes pasado . También ha amenazado con enviar tropas a varias otras ciudades lideradas por los demócratas, como Baltimore y Chicago .

Poco después de la publicación del presidente, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, declaró en Fox News que la administración Trump está investigando la naturaleza “altamente organizada” de las protestas en ciertas ciudades estadounidenses, afirmando que algunas reciben pagos y financiación. No existen pruebas que respalden las afirmaciones de McLaughlin.

“Ya sea en Portland, en Chicago o en cualquier otro lugar, traeremos los recursos que necesitamos para garantizar que los estadounidenses estén seguros”, agregó.

Los líderes estatales y locales, incluido el senador estadounidense Jeff Merkley, el alcalde de Portland Keith Wilson, la representante estadounidense Maxine Dexter y los miembros del Concejo Municipal, instaron a la comunidad a permanecer pacífica en una conferencia de prensa el viernes por la noche, según KPTV, afiliada de CNN , después de que la ciudad vio un aumento en la actividad de los agentes federales.

“Lo que sí sé es que el presidente ha enviado agentes aquí para sembrar el caos y los disturbios en Portland, para provocar una reacción. Para provocar protestas. Para provocar conflictos. Su objetivo es que Portland luzca como él la describía”, dijo Merkley. “Nuestra labor es decir: ‘No vamos a caer en la trampa’”.

Wilson dijo el sábado en un comunicado que no es necesario enviar tropas y agregó que el presidente “no encontrará aquí anarquía ni violencia a menos que planee perpetrarla”.

“Imagínense si el gobierno federal enviara cientos de ingenieros, maestros o trabajadores sociales a Portland, en lugar de una demostración de fuerza corta, costosa e infructuosa”, escribió el alcalde.

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, escribió el sábado en las redes sociales que su oficina no había sido notificada por el motivo del despliegue de las tropas.

“Mi oficina se está comunicando con la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional para obtener más información. No hemos recibido información sobre el motivo ni el propósito de ninguna misión militar”, escribió Kotek. “No existe ninguna amenaza para la seguridad nacional en Portland. Nuestras comunidades están seguras y tranquilas”.

El anuncio de Trump se produce tras un tiroteo en una instalación del ICE en Dallas perpetrado por un hombre armado que, según los investigadores, pretendía atacar al personal y la propiedad del ICE. El hombre mató a un detenido e hirió gravemente a otros dos.

Un centro de ICE, a unos 3 kilómetros al sur del centro de Portland, ha sido el centro de protestas casi constantes durante todo el verano. La mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, pero algunas han terminado con el lanzamiento de gas lacrimógeno y el cierre del centro durante varios días.

Trump pronosticó acciones en Portland el jueves , repitiendo a los periodistas la afirmación de que a los manifestantes se les está pagando “mucho dinero” para generar caos.

“Vamos a salir y vamos a hacer un gran número de cosas contra esas personas en Portland que están haciendo eso. Son agitadores profesionales y anarquistas”, dijo Trump.

A principios de este mes, Trump designó a Antifa —las facciones dispersas de izquierdistas o anarquistas vestidos de negro que participan en protestas contra la policía o el gobierno— como una “gran organización terrorista”. La Casa Blanca ha hecho hincapié en los incidentes en Portland, sede de una de las organizaciones más antiguas del país que lleva el nombre de Antifa, en sus declaraciones sobre la designación.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del Departamento de Seguridad Nacional fueron desplegados en el centro de Portland en 2020, durante el primer mandato de Trump, debido a las protestas tras el asesinato de George Floyd.

“Voy a analizarlo ahora, porque no sabía que esto seguía ocurriendo. Esto lleva años ocurriendo”, dijo Trump a principios de este mes.