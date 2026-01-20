Trump difunde mensaje de Macron cuestionando su postura sobre Groenlandia: “No entiendo lo que estás haciendo”

En el mensaje difundido por el presidente de Estados Unidos, Macron asegura que tiene concordancia con los planes de Trump en Siria y en Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red social Truth Social un mensaje privado enviado por su par francés, Emmanuel Macron, en el que este último manifiesta su preocupación por la intención del mandatario estadounidense de avanzar en el control de Groenlandia, tema que ha generado tensiones entre Washington y Europa.

En el texto compartido por Trump, Macron señala que ambos países mantienen coincidencias en asuntos internacionales, como Siria e Irán, “amigo mío, estamos totalmente alineados sobre Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán”.

Sin embargo, expresa su desconcierto frente a la postura de Estados Unidos respecto de la isla ártica: “No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia”, escribió el jefe de Estado francés, según el mensaje difundido.

En la misma comunicación, Macron propuso la realización de una cumbre del G7 en París durante este jueves, tras el Foro de Davos en Suiza.

De acuerdo con el contenido del mensaje, el encuentro podría incluir, al margen de la reunión principal, la participación de representantes de Ucrania, Dinamarca, Siria y Rusia.

“Puedo organizar una reunión del G7 en París el jueves por la tarde, después de Davos… e invitar a los ucranianos, a los daneses, a los sirios y a los rusos al margen de la reunión”.

Trump ha reiterado su interés en que Estados Unidos asuma el control de Groenlandia, argumentando razones de seguridad nacional y advirtiendo que, de no hacerlo, el territorio podría quedar bajo influencia de China o Rusia.

Según el medio de noticia agencia AFP, el Kremlin señaló que hasta ahora no ha recibido ninguna invitación formal para participar en eventuales conversaciones en París.