Trump dice que espera iniciar “lo más rápido que podamos” segunda fase de plan en Gaza

El presidente estadounidense sostuvo una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en donde pudieron abordar el estado del cese al fuego, tensiones con Irán y la situación interna de Israel.

(CNN) – El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió hoy con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su resort Mar-a-Lago, Florida. Se esperaba que la reunión se centrara en la siguiente fase del plan de alto el fuego de Trump para Gaza, mientras el presidente estadounidense redobla sus apuestas en política exterior en un frenesí de fin de año.

Al darle la bienvenida a Netanyahu, Trump dijo a los periodistas que intentará iniciar la segunda fase del plan “lo más rápido que podamos”.

Esto es lo que aprendimos de los comentarios de los líderes a los periodistas antes y después de la reunión:

• Cronograma: Trump declaró a los periodistas tras la reunión que a Hamás se le dará un plazo muy breve para desarmarse y advirtió que, si no lo hace, otros países que han respaldado el plan de alto el fuego irán a aniquilarlos. Ni siquiera necesitan a Israel. Trump también elogió la productiva reunión con Netanyahu, pero reconoció sus diferentes puntos de vista sobre cómo abordar la violencia de los colonos en la Cisjordania ocupada. El presidente estadounidense afirmó no estar preocupado por las acciones de Israel, ni por la velocidad con la que avanza hacia la segunda fase del plan.

La política interna israelí se desarrolla en paralelo: Netanyahu también elogió a Trump antes de la reunión, mientras expertos afirman a CNN que su buena relación será fundamental para la estrategia de reelección del líder israelí. Trump reiteró su apoyo a la solicitud de indulto de Netanyahu, afirmando que el presidente israelí le comunicó que el indulto está “en camino”. Sin embargo, la oficina de Isaac Herzog emitió un comunicado afirmando que no se ha producido tal conversación.

• Irán: Trump también amenazó con respaldar otro ataque contra Irán si intenta reconstruir su programa de misiles balísticos.

Presunto ataque a la residencia de Putin: El presidente estadounidense afirmó haber mantenido una “llamada positiva” con Vladimir Putin hoy , un día después de su reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky . Trump afirmó que el presidente ruso le comunicó que un ataque con drones ucranianos presuntamente tuvo como objetivo una de sus residencias. Trump calificó la medida de “incorrecta”, aunque Kiev rechazó de inmediato la acusación.

• Escasos detalles sobre Venezuela: Trump ofreció escasos detalles sobre una operación que, según él, destruyó una “gran instalación” en Venezuela la semana pasada, pero afirmó que “hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”. Trump se negó a especificar si la operación fue ejecutada por el ejército estadounidense o por otra entidad estadounidense como la CIA.