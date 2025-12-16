Trump declara al régimen de Maduro como organización terrorista extranjera y ordena bloqueo total a petroleros venezolanos

Según afirmó el mandatario estadounidense, la medida busca impedir la comercialización de crudo que, a su juicio, financia el narcoterrorismo y otros delitos.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes al régimen de Venezuela como una “organización terrorista extranjera” y ordenó el bloqueo “total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen” del país caribeño.

A través de redes sociales, el mandatario detalló que Venezuela se encuentra “completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”, y advirtió que la presión militar y económica sobre el país sudamericano “solo crecerá” hasta que, según sus palabras, sean devueltos a Estados Unidos “todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”.

Trump acusó a la administración de Nicolás Maduro de financiarse mediante el uso de petróleo proveniente de yacimientos que calificó como “robados”, y de destinar esos recursos al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro.

El bloqueo, según el mensaje de Trump, tiene el objetivo de impedir que el gobierno venezolano continúe comercializando crudo en los mercados internacionales.

El mandatario estadounidense también señaló que los inmigrantes ilegales y criminales que, según él, fueron enviados a Estados Unidos por el régimen de Maduro durante la administración de Joe Biden están siendo devueltos a Venezuela “a un ritmo acelerado”.

“El gobierno de Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo, los cuales deben ser devueltos inmediatamente”, puntualizó.